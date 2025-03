La aerolínea colombiana Avianca operará a partir del 16 de junio una nueva ruta directa entre Bogotá y Córdoba, con tres frecuencias semanales, lo que fortalece la conectividad de la provincia con América Latina y potencia el turismo y los negocios.

Este importante avance es el resultado del trabajo sostenido de la Agencia Córdoba Turismo, que en el marco de la feria Anato 2025 en Colombia llevó a cabo gestiones con representantes de Avianca.

En este sentido, el presidente de la Agencia, Darío Capitani, destacó: “Desde el primer día, el gobernador Martín Llaryora nos encomendó fortalecer el hub aéreo de Córdoba, y este nuevo vuelo es una muestra concreta de ese objetivo. Más conexiones significan más oportunidades para el turismo, el comercio y el desarrollo de nuestra provincia”.

Los vuelos serán operados en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros, ofreciendo más de 1.000 plazas semanales entre ambas ciudades.

Con esta nueva conexión, Córdoba amplía su alcance internacional, facilitando la llegada de viajeros de toda América Latina y más allá.

A través del hub en Bogotá, turistas y empresarios de ciudades clave como Nueva York, Orlando, Cancún y Punta Cana podrán acceder de manera más sencilla a la provincia, promoviendo el crecimiento del turismo receptivo y fortaleciendo las oportunidades comerciales

«Este vuelo es un avance clave en nuestras relaciones con toda la región y un paso más en la consolidación de Córdoba como un destino estratégico en América Latina», concluyó Capitani.

Detalles de la nueva ruta• AV 8343: Bogotá – Córdoba | Salida: 10:25 p.m. | Llegada: 6:10 a.m. (Lunes, miércoles y viernes)• AV 8342: Córdoba – Bogotá | Salida: 7:35 a.m. | Llegada: 11:20 a.m. (Martes, jueves y sábado)

Los tickets ya están disponibles en avianca.com, la aplicación móvil de Avianca y agencias de viaje autorizadas.