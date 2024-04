Córdoba: inauguraron escultura de Sonia Torres en la Plazoleta de la Merced

El gobernador Martín Llaryora y el ex mandatario provincial Juan Schiaretti participaron de la ceremonia en la que fue emplazada en la Plazoleta de la Merced la escultura de Sonia Torres, referente de Abuelas de Plaza de Mayo y que falleció en octubre de 2023 a los 94 años.

Torres falleció sin poder hallar a su nieto. Pese a no tener la fortuna de conocer al hijo de su hija Silvina y su yerno Daniel, se convirtió en símbolo de la lucha por los derechos humanos en Córdoba y el país, y en una batalladora capaz de seguir alimentado la esperanza hasta el final.

“En la búsqueda de su nieto lo que hizo fue claramente dejarnos valores democráticos”, dijo Llaryora sobre Sonia Torres, y luego ratificó la continuidad de las políticas de derechos humanos que impulsa el Gobierno provincial.

El gobernador también rescató la incansable labor de Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo y de los organismos de derechos humanos. “Que nosotros vivamos tantos años de democracia continua fue gracias al esfuerzo de ellos, fue por su entrega de vida y también gracias al valor de la Justicia argentina, que se animó a juzgar a los genocidas”, puntualizó.

La Legislatura de Córdoba aprobó el 15 de noviembre de 2023 la ley 10925 por la que se dispuso el emplazamiento de una escultura que permitiera homenajearla “por su ejemplar e inclaudicable lucha en defensa de los derechos humanos”.

La obra fue encomendada a Trinidad Caminos, reconocida local e internacionalmente por la sensibilidad de su obra, en especial en el trabajo de la figura humana sobre mármol.

La escultura conmemorativa recrea a Sonia Torres a escala real, sentada con sus piernas cruzadas en un banco frente a la sede de Abuelas, allí donde ella salía a descansar.

En otro párrafo de su mensaje, el gobernador elogió de Sonia Torres "su templanza y la esperanza que ella tenía e inculcaba; esa tranquilidad con la cual te miraba, pero esa tranquilidad y esperanza no era debilidad, era la fortaleza de alguien que no se iba a apartar nunca, viniera lo que viniera, de la pelea para recuperar, no sólo a su nieto, sino a cada uno de los nietos que faltan”.

Camila Gómez Parodi, nieta de Torres e integrante de Abuelas Córdoba, sostuvo: "Junto a Sonia aprendimos que el dolor puede transformarse en una herramienta para amar la vida y defenderla. El contexto actual nos obliga a redoblar los esfuerzos para hacer que la dignidad de todas las personas sea respetada, y que los derechos humanos sean valorados”.

En memoria de Sonia

El ex gobernador Juan Schiaretti fue impulsor del homenaje. Al respecto, Llaryora destacó al ex mandatario “por inculcar en nosotros también el valor a los derechos humanos y la coherencia”.

La escultura, modelada en arcilla, tiene 1,30 y fue elaborada de manera definitiva en resina y fibra de vidrio con técnica de molde perdido, lo que significa que será única, es decir que no se puede reproducir, lo cual le otorgará un valor especial.

En tanto, la ministra de Desarrollo Humana, Liliana Montero, señaló que “es una responsabilidad fundamental llevar adelante la continuidad de esa política de Estado en derechos humanos” y agregó que en esta materia “nos sentimos orgullosos como Gobierno de la Provincia de Córdoba”.

Al acto asistieron el vice intendente Javier Pretto; el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Luis Rubio; la senadora nacional, Alejandra Vigo; y funcionarios del gabinete provincial.

La artista

Trinidad Caminos es licenciada en Escultura y Profesora Superior de Educación en Artes Plásticas (UNC).

Ha realizado exposiciones y participado de simposios en Francia, Portugal, Italia, Chile, México o Qatar. Se destaca también en la escultura monumental en acero, tal como puede apreciarse en la obra “La Flor de los Vientos”, de 7 metros de alto por 7 de ancho, de armónicos pétalos en espiral que engalana el Parque del Kempes.