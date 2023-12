Después de un verano 2023 muy caluroso y meses con una gran sequía, y ante el amplio consenso científico ante la incidencia del cambio climático en las condiciones meteorológicas, cabe preguntarse cómo va a ser en la Argentina y en Córdoba este verano 2024 que está por llegar. Y según el pronóstico de un especialista del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC), en nuestra provincia tendremos lluvias superiores a las consideradas normales, aunque en general no será tan caluroso como el anterior.

Edgardo Pierobon, uno de los pronosticadores del OHMC, anticipó sobre este verano próximo a llegar al hemisferio sur: “Vamos a tener condiciones más húmedas en el litoral argentino y la región pampeana, que van a generar quizás un incremento de la humedad y de la nubosidad, y esto puede atenuar un poco las temperaturas máximas comparadas con años anteriores. Entonces en términos de temperatura este verano que se viene va a ser en temperaturas normales y un poco por debajo de lo que tuvimos años previos”.

El meteorólogo, que también trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional y es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, adelantó que se esperan lluvias por encima de los valores normales o históricos para nuestra región. “Estamos en condiciones de Niño, con un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico Ecuatorial. En nuestra región podemos tener un verano que se espera que sea bastante lluvioso, con anomalías de precipitación previstas para para todo enero y que se consolide los próximos tres o cuatro meses, asociado a esta circulación del Niño que se viene haciendo notar mucho en el Litoral en los últimos meses”.

“Esas anomalías se empiezan a extender hacia Córdoba, empieza a afectar primero a San Francisco, después Villa María y la zona serrana, y lentamente van a terminar de generar sus afecciones en toda la provincia durante todo el verano”, precisó.

“Se prevé un verano con lluvias por encima de lo normal o de lo típico para nuestra región. No tan caluroso con temperaturas con tantas horas de calor como el anterior. Esto no quiere decir que no podamos tener algunas olas de calor”, resumió.

¿Hay más viento?

Respecto a comentarios de algunas personas o sensación de mayores vientos en los últimos meses respecto a años anteriores, Pierobon aseguró que “no se ven anomalías marcadas” aunque sí en los últimos meses han ingresado vientos más húmedos que pueden dar una sensación de mayor intensidad.

“Puntualmente en la zona centro este de la provincia de Córdoba no se ven anomalías marcadas en términos de intensidad de viento. Seguramente puede ser algún tipo de percepción de los últimos meses, que suelen ser los más ventosos que tenemos en nuestra región, que son septiembre y octubre, y a diferencia de años anteriores este año en los últimos dos meses se han consolidado algunos ingresos en el sector norte y noreste de vientos un poco más cálidos. Eso puede haber dado algún tipo de de sensación de tener algunos vientos un poco más más intensos”, graficó.

Pero reiteró: “Analizando los datos comparando años, no se ve alguna anomalía muy marcada”.

Sin embargo, aclaró que hay variaciones que ya se empiezan a notar en el cambio climático no solamente en niveles de temperatura y precipitación, sino en las intensidades de viento “porque se modifican los sistemas de bajas y altas presiones; y estas modificaciones que salen de la estadística de lo normal, permiten tener esas sensaciones donde tengamos algunos meses con un poco más de viento”.

Cambio climático

Por otra parte, advirtió que “el cambio climático es algo inequívoco, que está sucediendo y nos tenemos que adaptar, ayudar a mitigar”.

“Esto va generando ciertos cambios en la circulación atmosférica global y se empiezan a notar valores más extremos de temperatura. La frecuencia de olas de calor el último año entre noviembre y marzo fue totalmente atípica, tuvimos un récord de cantidad de olas de calor. En los últimos diez años se han incrementado las zonas agrarias que están susceptibles a condiciones de sequía, se van incrementando con el correr de los años. Entonces hay cambios que van sucediendo y a los cuales nos tenemos que adaptar. Es una adaptación continua de la sociedad y la actividad socioeconómica para lo que se viene”, detalló.

El especialista del Observatorio Hidrometeorológico aclaró que esto no significa que cada verano se sucederá uno más caluroso que el anterior, sino que se van produciendo alteraciones que se observan a lo largo de los años; y que además hay variaciones que afectan a nuestra región que no solamente tienen que ver con los fenómenos meteorológicos llamados Niño o Niña, sino que hay otras variables.

Finalmente, recordó que si hay personas interesadas en el estudio de la meteorología, en 2024 comienza a dictarse en la Universidad Nacional Córdoba la Licenciatura en Hidrometeorología, una carrera única en toda la región y que va a permitir formar recursos humanos que puedan gestionar la meteorología a futuro.