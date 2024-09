La Provincia respondió a Juez y De Loredo: "No quieren más seguridad, quieren hacer un show" El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, dijo que los dirigentes opositores "son los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre" y que no toman en serio el tema de la seguridad sino que solo "buscan rédito político". "No aportan soluciones porque no las tienen", respondió.