Los datos provisorios del Censo Poblacional 2022 revelados en julio pasado, que ya incluyen cifras de las distintas localidades del país, trajeron varios cuestionamientos de poblaciones de Córdoba y otras provincias que consideran que sus habitantes no fueron debidamente censados.

Para localidades más pequeñas de Córdoba, el planteo no reside solamente en la falta de información válida sobre su población, lo que les permite planificar políticas y servicios; sino que a nivel provincial uno de los criterios para calcular los fondos de coparticipación es la cantidad de habitantes, por lo que a menor cantidad de pobladores los ingresos por ese ítem serán menores.

Si bien los resultados provisorios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) marcan un crecimiento de la población, el presidente comunal, Fernando Salvagno, asegura que no está bien representada la población que reside en la extensa zona rural de la localidad, y para ello toma como indicador la cantidad de alumnos que tienen las dos escuelas del pueblo, que solo con eso ya superan la cantidad informada por el Indec.

La administración comunal viene realizando obras importantes en el pueblo, pero no solo en el ejido urbano, sino haciendo hincapié en llevar servicios a la población que reside en una extensa zona rural de 22 mil hectáreas. “Son datos provisorios y habrá que ver los definitivos. Yo me podría quedar con que crecimos, pero la intención de nuestro gobierno es revolucionar un poco el pueblo, para lo cual proyectamos servicios y obras para toda la gente de la zona rural que no está contada en el censo. No estaríamos haciendo tantas obras para las escuelas, por ejemplo”, explicó Salvagno.

Salvagno agregó que los datos del Indec tampoco se corresponden con la población del sector urbano. “No dan los números en el ejido urbano, de acuerdo a la cantidad de inmuebles que hay”, subrayó.

“En las dos escuelas hay alrededor de 110 alumnos cada una, supongamos que son 50 familias por lo menos. Haciendo ese número, no se cuentan unas 250 personas que viven en la colonia. La colonia tiene 22 mil hectáreas, desde la ruta no se ve todo eso. Si bajás al oeste te vas a encontrar con la escuela Luis Braille, con jardín, primario y CBU. Y para el este está la otra escuela, Thomas Edison, con jardín y primario”, detalló.

“Yo invito a que conozcan la realidad rural. Colonia Iturraspe es la colonia más grande del departamento San Justo y entre las más grandes de la provincia. Y en el campo, si lo llevan a una escuela de Colonia Iturraspe es porque hay una relación de proximidad, porque si no lo llevaría a otro pueblo, como Colonia Anita o Santa Rita”, fundamenta el presidente comunal, que inició su mandato en diciembre pasado.

"Nosotros desde este gobierno le brindamos servicio a todas esas familias que están en la zona rural de la colonia, no limitándonos al viejo alumbrado, barrido y limpieza que históricamente hicieron o hacen los municipios en su zona urbana, ese histórico concepto de municipalismo para la gestión que encabezo no es aplicable. Queremos una comuna inclusiva, abierta y que llegue a las necesidades de cada habitante de Colonia Iturraspe, ya sea que se domicilie en la zona urbana o rural. En el verano, antes del comienzo de clases, por ejemplo, hicimos las fichas de salud a los escolares, que antes lo hacían en el dispensario de Freyre”, amplió.

Problemas que trae

Para el jefe comunal, el problema no es solamente la falta de información sino que verían afectados los fondos provinciales que recibirían por coparticipación. El punto central, según expuso Salvagno, es que la Provincia toma esos datos y podría aplicar además una distribución para lo que se llama “zonas grises”, que es una cifra proporcional según la cantidad de localidades en el departamento, y eso los perjudica porque favorece a las ciudades y no se corresponde con la cantidad de personas que viven en Colonia Iturraspe. “Si se determina una población rural para todo el departamento San Justo, ¿cómo se adjudica la cantidad de personas en cada pueblo?”, preguntó.

“Nos afecta con la coparticipación porque hay un monto fijo que varía según si es municipio o comuna, y otro porcentaje que varía según la cantidad de habitantes”, precisó.

“Cuando hicimos las fichas de salud, por ejemplo, fuimos a buscar a los chicos con los autos de la comuna, porque vivían a 12 o 13 kilómetros adentro del campo y no tenían medio de transporte. ¿Cómo se va a distribuir esa población rural y qué municipio la va a asistir?”, añadió.

Presentación

Ante esta situación, desde la comisión que administra la comuna evalúan realizar presentaciones formales ante el Indec o ante el Gobierno de Córdoba para que los datos finales sean válidos.

Asimismo, Salvagno anticipó que si el censo del Indec no provee esos datos, desde el Gobierno comunal buscarán hacer un relevamiento propio para poder planificar mejores políticas.

“Queremos hacer un relevamiento de todas estas familias, cómo se componen y qué necesidades tienen. Y llegar con servicios, como por ejemplo la detección temprana de problemas de salud, con revisión médica. Vamos a poder saber cuántas personas viven realmente en la colonia”, concluyó