En respuesta a los recientes dichos del presidente Javier Milei sobre la presunta falta de auditorías en las universidades públicas, Pablo Recabarren, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, salió al cruce y negó categóricamente esas acusaciones, asegurando que las instituciones educativas son auditadas de manera permanente.

"Se hacen auditorías permanentemente a través de SIGEN y la Auditoría General de la Nación (AGN. Y no es que se hacen cada cuatro o cinco años, sino que constantemente estamos siendo auditados", afirmó Recabarren en referencia al sistema de control financiero utilizado en las universidades públicas.

En declaraciones a Canal 10 de Córdoba, el decano expresó su malestar y calificó como "una mentira descarada" los dichos del Gobierno. "No se gasta un peso en las universidades públicas que no esté controlado, que no tenga que rendir cuentas", sostuvo. Además, enfatizó la transparencia del sistema de auditorías, afirmando que "los sistemas son públicos" y cualquier persona puede acceder a la información financiera de las instituciones.

"El Gobierno miente descaradamente", reiteró Recabarren, dejando en claro su postura frente a los señalamientos del Ejecutivo. Según el decano, el acceso público a los datos confirma la rendición de cuentas por parte de las universidades, contradiciendo las versiones oficiales.