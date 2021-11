En un acto realizado Villa María, el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, manifestó: “Quiero decir bien fuerte, desde aquí, desde nuestra Córdoba: basta de la grieta que tanto daño le hace a Argentina. Los responsables de la grieta son los dos últimos gobiernos nacionales que fracasaron, el del kirchnerismo y el de Cambiemos”.

El mandatario se refirió a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo señalando que: “hay dos fuerzas que representan la grieta, que son el kirchnerismo del Frente de Todos y Cambiemos. Los dos representan la grieta porque fracasaron económicamente y porque los dos están de acuerdo en meterle la mano al interior profundo para mantener los privilegios del puerto. Ésta es la verdad. Y por eso sus candidatos no hablan ni de las retenciones que perjudican a Córdoba, ni hablan de los subsidios que recibe mayoritariamente, la ciudad de Buenos Aires. De eso no hablan para no incomodar a sus jefes que son los que viven en el puerto y sus alrededores”.

Finalmente, el gobernador solicitó el apoyo del pueblo de Córdoba exclamando: “Los cordobeses decimos bien alto: dejen de meternos la mano en el bolsillo. Nosotros tenemos el orgullo de ser cordobeses y no nos callamos. Córdoba no se calla, le guste a quien le guste. Córdoba tiene orgullo de lo que ha hecho a lo largo de la historia de la patria”.

Por su parte, el candidato a senador por Hacemos Por Córdoba, Eduardo Accastello estuvo a cargo de la apertura del acto y destacó una de las 20 propuestas de la lista que integra: “Nosotros queremos que la Argentina se parezca cada vez más a Córdoba. Que la Argentina tenga desarrollo humano, que eliminemos la pobreza como estamos haciendo en Córdoba en donde, en sólo 22 meses generamos 35.000 puestos de trabajo. Pero además generamos, a través de los parques industriales, 2.620 puestos de trabajo en los pueblos de la Provincia de Córdoba, en el interior profundo. Por eso llevaremos con Natalia y con Alejandra Vigo, la Ley Nacional de Parques Industriales. Una ley que nos permitirá en toda la Nación, en cada pueblo que podamos crear trabajo”.