Una joven estudiante fue víctima en las últimas horas de un violento asalto. Dos ladrones la arrastraron y le llevaron su mochila con documentación importante, apuntes y dinero.

En diálogo con El Periodico Melissa Cáceres Piedrabuena (20), la víctima, relató lo ocurrido: “Venía de cursar, estoy estudiando Administración en el Colegio Superior San Martín. Yo vivo por Larrea. Creyendo que era más seguro venir por Rivadavia, porque hay gente y hay chicos cursando de la Escuela Normal, creí que era preferible venir caminando por esta calle”.

En ese momento, la joven fue abordada por dos delincuentes que iban a bordo de una motocicleta. “Estaban tapados. Cuando veo que uno está por bajar, empiezo a correr y antes de llegar a la esquina para doblar por Larrea empiezo a correr en mano contraria. En eso me tropiezo y empiezo a gritar, pero nadie sale”, agregó.

Lo peor vendría después: “A eso yo me caigo, uno me agarra del pelo, me arrastra y yo agarro con todas mi fuerzas mis cosas y grito para que no se lleven mis cosas. Pero se llevaron mi mochila”.

Entre lo robado había documentación importante, sus apuntes y dinero. “Yo soy de nacionalidad paraguaya, estoy esperando a que me llegue mi documento argentino y me robaron mi documento paraguayo, que para volvérmelo a hacer tengo que viajar hasta Buenos Aires y esperar. Y tenía una constancia de documento en trámite, que también me la robaron. Y se se llevaron todas mis cosas de la facultad, todos mis apuntes, mis libros, mis fotocopias, mi carpeta, todos se llevaron”, lamentó.

Seguidamente, sumó afligida: “Me genera mucha impotencia, porque esas cosas a ellos no les sirve de nada. Entre esas cosas estaba mi billetera, mi plata, pero lo que más impotencia me da es que se han llevado cosas que a ellos no le sirven”.

Según contó la joven, lo que más desea es recuperar sus pertenencias. “Lo que más me importa son mis documentos para poder seguir estudiando, porque yo no puedo seguir estudiando sin mi documentación. Ya en sí yo no puedo estudiar hasta que me llegue mi documento argentino. Es una situación muy fea la que viví”, concluyó.

De encontrar documentación a su nombre se puede llamar al teléfono (03564) 15211758.