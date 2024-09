El domingo por la noche, alrededor de las 22.15, dos jóvenes en moto le robaron a una joven cuando circulaba en su propia moto. Le arrancaron el bolso que llevaba donde estaba su cámara de fotos y un lente, además de las tarjetas de memoria y su billetera con documentos.

La noticia que afectó a una comunicadora de El Periódico se viralizó y despertó una ola de cariño y apoyo ante la situación. En ese marco también una persona decidió donar una kit completo para que pueda seguir trabajando.

La persona, cuya condición fue que no se diera a conocer su identidad a la joven afectada, se contactó con la institución del Club Sportivo Belgrano del cual es seguidor y allí llevó el equipo para que sea retirado en la mañana de este martes.

Ivana expresó su agradecimiento en redes sociales dando a conocer la buena noticia: “Anoche un amigo me dijo que un socio de Sportivo Belgrano tuvo conocimiento de lo que pasó y decidió desinteresadamente donarme una cámara y sus accesorios para que pueda seguir trabajando (en la foto es la que tiene el mensajito). Yo no sé quien sea porque su condición fue que no develaran la identidad y usó a Sportivo como enlace, es una persona a la que seguro he cruzado en la cancha muchas veces y a la que no me cansaré nunca de agradecerle”.

Asimismo le prometió: “Si un día necesita algo no dude de pedirlo por el mismo medio que yo voy a estar ahí. Gracias a todos, gracias de verdad, esta cámara donada la guardaré además como si fuera la que me robaron que yo planeaba algún día jubilarla y guardarla como mi elemento de trabajo inicial”.

Sobre el hecho

El violento hecho de robo tuvo lugar en la noche del domingo en la zona norte de barrio Parque. En esas circunstancias la joven sufrió el arrebato de sus pertenencias cuando transitaba en su moto aunque afortunadamente no cayó del rodado, lo que además le hubiera provocado heridas.

Radicada la denuncia en la Unidad Judicial, los efectivos de la División Investigaciones trabajan en el reconocimiento que puede hacerse a través de las cámaras de seguridad en el sector, para dar con los autores del hecho.

Todo sucedió rápidamente cuando transitaba por Av. San Lorenzo en la intersección con Gutiérrez el domingo por la noche, alrededor de las 22.15. En ese momento dos jóvenes aparecieron en una moto oscura de 110 cilindradas y al ver que no podían quitarle el bolso la encerraron.

Dentro del bolso que le robaron estaban sus herramientas de trabajo: una cámara fotográfica Nikon y un lente, junto con las tarjetas de memoria y su billetera donde había documentos personales y tarjetas.

"Me encerraron y me arrancaron el bolso desde arriba de la moto, tenía mis herramientas de trabajo", contó la víctima. En ese momento volvía de hacer un trabajo de cobertura fotográfica para un equipo deportivo de la ciudad.

En el robo intervinieron dos hombres jóvenes que la sorprendieron en esa intersección, que tiene menos iluminación que en los alrededores. Luego escaparon rumbo a la ciudad de Frontera.