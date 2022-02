Sacco fue trasladado a Córdoba: "Lo indagaremos en cuanto coordinemos con la defensa", dijo el fiscal

A poco de ser detenido en horas de la mañana y luego de pasar por la Comisaría en San Francisco, Leandro Sacco fue trasladado este lunes por la tarde a la ciudad de Córdoba, donde por protocolo covid-19 cumplirá una cuarentena en Unidad de Contención de Aprehendido (UCA) y luego se podrá fijar una fecha para la primera audiencia indagatoria. Para ello aún no hay una fecha prevista y deberá ser trasladado nuevamente a San Francisco.

Cabe recordar que Sacco fue detenido en la mañana de este lunes en la localidad bonaerense de San Nicolás, tras pasar casi seis meses prófugo de la Justicia tras ser denunciado por una adolescente de haberla drogado y abusado sexualmente en agosto pasado.

En diálogo con El Periódico Radio FM 97.1, el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, dio algunos datos más sobre cómo fue que Sacco fue capturado en Buenos Aires. Y resaltó que en la investigación se hicieron unos 40 allanamientos.

Alberione explicó que fue personalmente hasta la ciudad de San Nicolás siguiendo una pista, junto a un efectivo policial, el comisario Diego Rodríguez. Y agregó que Rodríguez permaneció durante cuatro días más haciendo distintas tareas para ir cercando el paradero de Sacco. "A partir de ahí se recabaron datos, con seguimientos y trabajos de inteligencia se llegó a la detención", contó.

Consultado sobre si Sacco tiene familiares o contactos en San Nicolás, respondió: "Tiene gente conocida, por eso se lo buscó ahí".

Alberione también ratificó que se abrirá una investigación paralela para determinar quién o quiénes encubrieron al joven en estos meses en los que evadió a la Justicia, aunque aclaró que será una causa distinta a la de presunto abuso sexual. "Vamos a determinar cómo fue que esto ocurrió y quiénes participaron", dijo.

"Lo principal era encontrarlo a Sacco y ya lo hemos encontrado, está siendo trasladado a la ciudad de Córdoba. Lo indagaremos en cuanto coordinemos con la defensa y después resolveremos su situación procesal, si continúa detenido o recupera la libertad", agregó.

Asimismo, y pese a los más de 170 días en que permaneció prófugo Sacco, el fiscal no adelantó si decidirá la prisión preventiva del ahora detenido mientras se desarrolla el proceso judicial. "Tengo que escuchar qué tiene para decir al respecto, luego podré resolver", explicó.

Pista desde octubre

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Alberione aseguró que Sacco fue detenido en la mañana de este lunes en la vía pública en la localidad bonaerense de San Nicolás y que se encontraba solo. El fiscal agregó que el joven no ofreció resistencia y que mintió en los datos al ser identificado por policías, pero que igualmente rápidamente pudieron descubrir su verdadera identidad.

Medios de la ciudad de San Nicolás precisaron que fue aprehendido en las calles Alberdi y Guardia Nacional, en la zona que se denomina "costanera" de esa localidad.

"La detención fue producto de un trabajo desde el primer momento de la Fiscalía. En el mes de octubre la Fiscalía se hizo presente en la ciudad de San Nicolás, el comisario Diego Rodríguez se quedó varios días trabajando allí. Policía de la Provincia y Policía Federal colaboraron con mucha predisposición. Y a partir de ahí se fueron acercando hasta llegar a la detención de Sacco en la vía pública por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires", explicó el experimentado fiscal.

El funcionario judicial no habló de un entregador o persona que haya suministrado el dato sobre su paradero e indicó que las pistas fueron obtenidas por la investigación de la Fiscalía. "Nosotros lo estábamos buscando en ese sector", agregó. Negó que hubiera alguna recompensa.

También destacó que Sacco tendrá todas las garantías que le brinda la ley. "Como desde el primer momento", subrayó.

"Yo no estimo nada, yo evalúo pruebas. No me manejo con intuición, me manejo con pruebas", respondió Alberione al ser consultado si creía que Sacco había estado en San Nicolás desde el momento en que decidió mantenerse prófugo de la Justicia.

"Evidentemente ha habido una actividad desplegada a efectos de ocultarlo. Cambiaba de teléfono, de lugar, borró todos sus registros en las redes. No sé cómo se ocultó este tiempo, lo estoy precisando. Las personas que hayan participado y no estén exentos de penas tendrán las imputaciones que merezcan y tendrán que dar cuenta de todo", enfatizó.

