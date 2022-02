Sacco fue detenido en la calle, estaba solo y mintió al dar su identidad, aseguró el fiscal

El fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, aseguró que el joven Leandro Santiago Sacco fue detenido en la mañana de este lunes en la vía pública en la localidad bonaerense de San Nicolás y que se encontraba solo. El fiscal agregó que el joven no ofreció resistencia y que mintió en los datos al ser identificado por policías, pero que igualmente rápidamente pudieron descubrir su verdadera identidad.

Ahora, el fiscal aguarda el traslado de Sacco a San Francisco para que pueda declarar en la causa que se le sigue por una denuncia de abuso sexual a una adolescente en agosto pasado. Estuvo casi seis meses prófugo. Según pudo saber El Periódico de fuentes de la investigación, llegaría la ciudad aproximadamente a las 14.

"La detención fue producto de un trabajo desde el primer momento de la Fiscalía. En el mes de octubre la Fiscalía se hizo presente en la ciudad de San Nicolás, el comisario Diego Rodríguez se quedó varios días trabajando allí. Policía de la Provincia y Policía Federal colaboraron con mucha predisposición. Y a partir de ahí se fueron acercando hasta llegar a la detención de Sacco en la vía pública por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires", explicó Alberione.

El fiscal no habló de un entregador o persona que haya suministrado el dato sobre su paradero e indicó que las pistas fueron obtenidas por la investigación de la Fiscalía. "Nosotros lo estábamos buscando en ese sector", agregó. Negó que hubiera alguna recompensa.

Respecto a cómo sigue la causa y cuándo podría declarar el detenido, el fiscal dijo que prefiere no adelantar nada y que el joven está siendo trasladado a nuestra ciudad, aunque luego será derivado a la ciudad de Córdoba. Todavía no hay una fecha definida, pero Alberione dijo que será coordinado con el abogado defensor.

También destacó que Sacco tendrá todas las garantías que le brinda la ley. "Como desde el primer momento", subrayó.

"Yo no estimo nada, yo evalúo pruebas. No me manejo con intuición, me manejo con pruebas", respondió Alberione al ser consultado si creía que Sacco había estado en San Nicolás desde el momento en que decidió mantenerse prófugo de la Justicia.

"Evidentemente ha habido una actividad desplegada a efectos de ocultarlo. Cambiaba de teléfono, de lugar, borró todos sus registros en las redes. No sé cómo se ocultó este tiempo, lo estoy precisando. Las personas que hayan participado y no estén exentos de penas tendrán las imputaciones que merezcan y tendrán que dar cuenta de todo", enfatizó.

