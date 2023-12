Este fin de semana, la escuela Nº 1001 “Santiago Puzzi” de Frontera fue blanco de delincuentes que les arrancaron cables y dejaron sin paso de energía eléctrica a casi 20 aires acondicionados que estaban dispuestos en las aulas.

Analía Pierre, directora del establecimiento, se refirió a este hecho en La Mañana de El Periódico y lo tildó de “muy lamentable”.

“Ocurrió durante el fin de semana largo. No sabemos con precisión qué día, creemos que pudo haber sido entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, porque una persona se comunicó conmigo y me dijo que había visto salir a alguien corriendo con cables y una moto, pero fue solo eso, no tenemos identificada a la persona”, dijo.

De esta manera, tomó conocimiento de lo ocurrido el lunes, cuando la portera ingresó y se encontró con que no había luz: “Vine urgente a la escuela y cuando llegué vi que había saltado el disyuntor. Lo conectamos y había luz en la escuela, pero cuando quisimos prender los aires acondicionados que tenemos en las aulas, no funcionaban. Llamamos a un electricista, el electricista subió al techo y ahí comprobó que habían robado todos los cables, la conexión eléctrica de todos los aires acondicionados”.

Vale mencionar que hechos similares tuvieron lugar en la Escuela Especial Nº 2127 María Montessori y en la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) 1062, que son dos edificios que colindan. “Les ocurrió lo mismo. Ellos se dieron cuenta el lunes ayer cuando ingresaron. Cuando revisaron, estaba la conexión cortada, habían arrancado todos los cables”, contó Pierre.

"E stamos encaminados a darle una solución, aunque no muy pronta”

Respecto a cómo afectó al trabajo diario lo sucedido, la directora explicó que las clases se están desarrollando con normalidad pero que el calor dificulta la tardea: “No tenemos ventiladores en todas las aulas porque cuando se colocaron los aires acondicionados el arquitecto sugirió sacar los ventiladores. El turno mañana medianamente puede trabajar. El problema es a la tarde, que es muy complicado, porque hace mucho calor. Pero por el momento estamos desarrollando las actividades normalmente”.

En cuanto a los costos que demandará reponer lo robado, Pierre no supo estimar un monto. De todas maneras destacó que se encuentran gestionando subsidios con la región octava, que los nuclea, y que la Municipalidad de Frontera les ofreció ayuda. “Por el momento estamos encaminados a darle una solución, aunque no muy pronta”, reflejó.

Sobre las hipótesis que se manejan respecto a cómo pudieron trabajar los delincuentes, sostuvo: “Creemos que subieron por el frente y que cuando cortaron los cables saltó el disyuntor. Después fueron arrancando todas las cajas que hay arriba, y fueron tironeando. Sacaron el cableado, todos los caños por donde pasaban los cables, está todo literalmente destrozado arriba del techo”.

Inseguridad

Desde la escuela, en donde hace unos dos años sufrieron un robo similar, aunque en aquel momento el robo había sido de caños de cobre, mencionaron que tenían pensado colocar rejas en los aires, pero que hacerlo “es muy costoso”.

“Hace unos dos años nos habían robado los cañitos de cobre, con un subsidio provincial eso se pudo se pudo solucionar, se arreglaron, y después no tuvimos otro tipo de hechos vandálicos, pero venían ocurriendo en las otras escuelas y esta vez nos tocó a nosotros lamentablemente”, subrayó Pierre.

A la vez, añadió: “La inseguridad está en todos lados. La Policía trabaja con los pocos recursos que tiene, tratan de de hacer su trabajo lo mejor posible. Nosotros repudiamos estos hechos, nos dan mucha tristeza. Es gente de la misma localidad donde muchos niños necesitan estar en mejores condiciones. Destruyen el lugar digno que tienen los niños. Nos causa mucha tristeza, mucha indignación, porque es una escuela que está equipada con todo, y cuesta un montón mantener todo eso. Y que pasen cosas así nos entristece muchísimo”.

Vale agregar que la escuela tiene una rifa en marcha, la cual se había lanzado para recaudar fondos para la concreción de diversos proyectos. “Lamentablemente el dinero se va a ocupar en reponer cosas que ya estaban hechas, lo que queríamos hacer va a quedar truncado otra vez”, cerró.