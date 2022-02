Robaron cables de Tarzanito: "Es hacerle daño al club"

Delincuentes robaron este jueves varios metros de cable del Club Atlético Tarzanito, ubicado en barrio Bouchard.

El robo obligó a suspender las prácticas de ayer y de este viernes, mientras que esperan poder reparar el daño dentro del fin de semana para retomar las actividades el lunes.

Carolina Muller, la presidenta de la entidad, contó a El Periódico cómo se enteraron de lo ocurrido: "Nos enteramos cuando llegamos a la cancha ayer a la tarde, cerca de las seis. Vimos que el cable de la cancha oficial estaba cortado y tirado en el suelo. Se han llevado un pedazo, no sé cuántos metros. Anoche tuvimos que estar como hasta la 1 atando cables, viendo de pasarle luz a los reflectores para que no los roben".

La presidenta comentó que si bien supieron padecer robos en ocasiones anteriores, hacía mucho tiempo que no les ocurría: "Hacía un montón que no venían más a dañar al club porque es hacer daño. Supongamos que hayan robado 10 metros de cable, es ir a hacerle daño al club".

Lo cierto es que los delincuentes no pudieron terminar su trabajo, ya que varios metros de cables que cortaron quedaron en la cancha. "Para mí o alguien los vio o vieron algún movimiento, porque cortaron y se fueron, dejando el cable ahí. O bien tenían todo preparado para ir a robarlo anoche. Estuvimos hasta la 1 con el electricista para que nos arregle, para que no nos roben lo poco que quedaba de cable", comentó Muller.

Lo ocurrido afectó las actividades del club: "Anoche tuve que suspender la práctica, estábamos practicando de 19 a 21. A las ocho, apenas empezó a oscurecer, tuve que sacar a todos los chicos de la cancha porque no teníamos luz, porque al robarnos un pedazo de cable hacía cortocircuito y no nos dejaba prender las luces. Hoy ya no vamos a tener práctica hasta que el electricista me diga qué hay que arreglar, vamos a ver si el fin de semana podemos reparar lo dañado".

Para afrontar los daños, el club deberá utilizar fondos recaudados en el Nacional de Baby Fútbol. "Hemos recaudado algo de dinero en el Nacional, así que vamos a usar dinero del Nacional y de las cuotas de los chicos. Encima en esta época, diciembre y enero, la mayoría de las categorías del club no pagan cuotas porque estamos de vacaciones, es como que el club estuviera cerrado", lamentó.