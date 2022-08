Grave asalto a familia de Morteros: “Les rogué que no me maten, me dispararon igual”

Sucedió el último sábado a plena luz del día, en barrio Norte de esa localidad. Adrián Trucco, padre de la familia víctima, contó a nuestro medio la terrorífica situación que les tocó vivir y por la cual terminó con un disparo en una de sus piernas.