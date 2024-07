Un vecino de Suardi denunció un nuevo caso de estafas con cheques falsos a nombre de la firma Marsengo. Semanas atrás había sucedido lo mismo con una empresa de la ciudad de Brinkmann.

El estafador realiza compras en distintos lugares a nombre de la firma de Morteros Marsengo, situación que fue advertida por su titular Ricardo Marsengo.

En este caso, un cheque falso fue ubicado en el comercio Decoración Integral. El damnificado explicó en su denuncia que un hombre que se hacía llamar José Acosta le entregó un cheque de 240.000 pesos para pagar un lote de pinturas. Se dio cuenta posteriormente que los cheques a nombre de la firma Marsengo eran falsos.

La persona estafada pudo ubicar al “comprador” en su domicilio y recuperar la pintura. Su mayor indignación expresó es que no hay una solución a este tipo de delitos desde su perspetiva.

“Lo que digo es que nadie va preso, no hay justicia. Es la tercera vez que hago denuncia y no pasa nada. La cuarta vez no se qué va a pasar.

Cabe agregar que en Brinkmann, la firma “Amanecer” también resultó damnificada con la misma maniobra y en ese caso la compra que se pagó con cheques falsos fue por un monto de 500.000 pesos.

Fuente: AM 1530 Morteros