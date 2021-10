Una mujer fue víctima, este martes por la noche, del robo de su moto, una Honda Wave blanca que dejó estacionada al frente de una vivienda por Carrá al 1600. El hecho ocurrió poco antes de las 21.

Según contó Silvana, la dueña de la moto, a El Periódico, la moto, patente A105CHI, tenía una funda en el asiento de color negro con rojo, en cuyo costado se puede leer "Honda".

"Terminaba de llegar a un domicilio, entré, estaba la ventana abierta con el vidrio corrido, era ahí a medio metro de la puerta. Escuché el ruido y dije 'la moto', pero me dijeron que era la ventana del frente que la estaban cerrando, y de golpe siento de vuelta el ruido. Levanté la cortina y la moto no estaba. Salí afuera desesperada y a la distancia de una casa la hicieron arrancar y se fueron. Eran dos, llegaron en otra moto grande. El muchacho de la moto apuntó a una vecina como amenazándola para que no hablara", contó la mujer.

Y agregó: "Es el único medio de transporte que tengo para trabajar, vendo bonitos de Josefina".

La familia ofrece recompensa para recuperar la moto. Por información se puede llamar al teléfono (03564) 15665138.