Le robaron la moto en Frontera y la encontró desarmada: "No tengo palabras"

Un hombre, cuyo hermano fue víctima del robo de su moto, una Honda Wave modelo 2022, denunció que pudo recuperarla a las pocas horas pero en un estado deplorable, ya que los delincuentes la habían desarmado parcialmente.

En diálogo con El Periódico, el hombre contó la travesía que debió realizar para dar con ella y lamentó en el estado en que la halló.

En ese sentido, explicó que si bien la moto era de su hermano, como éste se encontraba de vacaciones, la misma quedó al cuidado de su suegro, a quien se la robaron el sábado cerca de las 23.30 del frente de un domicilio de barrio Santa Ana, en Frontera: “Cuando salió no la tenía más”.

El hombre manifestó que se enteró del robo el domingo a la mañana y que de inmediato, junto a su otro hermano y un amigo salieron "a dar una vuelta para ver si alguien sabía algo”.

“Supimos quiénes la tenían pero nunca los encontramos. Y cuando estábamos volviendo vimos a dos chicos en una moto, y le vimos las cachas blancas, las únicas que tenía. Los seguimos, los pudimos alcanzar y se la pudimos sacar", explicó.

El hombre lamentó el estado en que la recuperaron: “La moto estaba nueva, porque tiene un año, y ahora da lástima mirarla. La tengo en mi casa porque mi hermano recién hoy llegó de vacaciones, se la estaba por llevar. Además me devolvieron los plásticos, los recuperaron otros familiares”.

Sobre lo ocurrido, el hombre aseguró que “no tiene palabras”. Mientras que respecto a la arriesgada decisión, dijo: “Fueron a hacer la denuncia esa misma noche y nunca apareció el móvil de la Policía. Ayer a la tarde fui a hacer otra denuncia y me dijeron que no se podía hacer nada hasta que la fiscalía lo dijera. Sé que nos podrían haber sacado un arma, pero me decidí porque mi hermano estaba muy lejos de acá y se vino porque le habían robado la moto. Saber que él estaba preocupado me impulsó, por suerte se la pude recuperar”.

El hombre agregó que, según relatos de vecinos que conocen a los delincuentes, los mismos habrían cometido varios robos en esta moto esa misma noche.