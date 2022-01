“Pensé que lo habíamos visto todo pero me sorprendió con qué facilidad este delincuente rompió la puerta y como que sabía dónde golpear. Según lo que registran las cámaras este muchacho en 30 segundos entró y salió, tenía todo clarito mientras la alarma estaba sonando”, manifestó Carlos Varela, propietario del local Blancanieves Calzado -en Brigadier Bustos 473-, que con este último hecho sumó 17 robos en los últimos años.

Este último robo se produjo a las 4.30 de la madrugada del jueves bajo la modalidad “rompepuerta” y en las grabaciones de las cámaras de seguridad del comercio que se viralizaron, puede verse a un ladrón solitario destruir de un “pechón” la puerta de vidrio del local, para ingresar, robar dinero y un par de ojotas.

“Hizo todo con mucha tranquilidad y sano e ileso-agregó Varela-. Removió y tiró todo en señal de desprecio, esas cosas a uno lo conmociona y te deja sensación de impotencia. Este es el robo número 17 en el tiempo desde que somos comerciantes, el local ha ido en distintas direcciones nos han entrado ya de las más variadas formas”.

Cansado

Si bien el comerciante aceptó que la Policía siempre se ha desempeñado con respeto y hizo presente rápidamente, el hombre reconoció que “después del cuarto robo dejé de hacer las denuncias. Uno se queda con la sensación que no vamos a lograr nada y estoy perdiendo el tiempo. En otras oportunidades supimos quiénes eran los ladrones y decidimos no meternos por seguridad y por temor a alguna represalia. Cuando las cosas que te roban no son de tanto valor no se llega a una solución”.

Los ladrones ya ingresaron a su local de diferentes maneras: "También nos reventaron los vidrios, esto nos obligó a colocar alarmas, luego cámaras de seguridad y ahora ya pensamos en colocar rejas, aunque ya en una oportunidad las tuvimos y las violentaron", contó.