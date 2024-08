Tres años y nueve meses pasaron desde que Julieta Gorosito (16), Clarisa Herrera (16), Camila Bazán (17) y Loana Valdéz (15) perdieron la vida cuando el auto en el que estaban dio varios tumbos luego de morder la banquina.

Venían de una fiesta en Villa Trinidad, habían pasado apenas dos días de la Navidad y la ruta provincial 23 se convirtió en escenario de una verdadera tragedia. En total iban seis personas a bordo, a las cuatro chicas las acompañaban dos jóvenes, uno de 21 años que era acompañante y otro de 20 llamado Luciano Filippa conducía

Todo lo que aconteció ese día será recopilado en el juicio que tendrá lugar en San Cristóbal (Santa Fe) y el acusado por estos homicidios culposos es precisamente Filippa. El tribunal iniciará las audiencias el 16 de septiembre y se espera que el día 24 haya una sentencia.

“Esperamos muchos años que se haga justicia y así será”. Esa fue la frase final del mensaje que difundió tras conocer la fecha Yanina Giménez, mamá de Loana, y con mucho dolor, pero también entereza habló con El Periódico sobre el impacto de la noticia.

Aquella época de navidad

La familia de Loana vive en Córdoba, ellos fueron a pasar las fiestas a la casa de los padres de Yanina y como suele suceder los chicos tienen diferentes reuniones y festejos, nadie hubiera pensado en el giro trágico del destino.

La mujer recordó aquel momento: “El día 27 de diciembre las nenas fueron a una fiesta a Villa Trinidad, o sea mi hija junto a tres amigas más y dos varones, uno conducía y uno era el acompañante”.

La ida fue normal, pero el siniestro fatal sucedió cuando regresaban y estaban a 6 kilómetros al norte de Suardi. “Al regreso de esa fiesta el auto perdió el control porque la persona que conducía, conducía alcoholizada y a alta velocidad y el auto fue a los tumbos en el cual perdieron la vida tres de las nenas Clarisa, Julieta y Camila en el instante y mi hija quedó viva diez horas más en San Francisco y a las siete de la tarde también perdió la vida”.

Después de la pérdida

El caso conmocionó a toda la amplia región y no solo a Morteros. Eran apenas adolescentes que fueron a una fiesta y no regresaron a sus casas, pero además las chicas eran cuatro amigas conocidas en esa ciudad.

El tiempo transcurrido ya está cercano a los 4 años y cada momento desde entonces para todas las familias fue muy doloroso. En su momento incluso se realizaron marchas en Morteros para reclamar por justicia, pero sobre todo apelando a tomar conciencia de lo que sucede en materia de seguridad vial.

Yanina siguió adelante con su familia, continuaron al pie del cañón para que la investigación llegue a juicio y lo hicieron junto a los padres de las otras adolescentes.

“Hace tres años y medio que venimos luchando para que sea justicia porque consideramos que hay un responsable y ya llegó ese día así que quería contarles que el 16 de septiembre empieza el juicio que va a ser en San Cristóbal. Los ocho papás estamos constituidos como querellantes y como testigos”, expresó.

El juicio va a durar una semana del lunes 16 de septiembre hasta el viernes 20 de septiembre va a haber audiencias todas las mañanas a partir de las 8.30 y el martes 24 de septiembre, se dictaría la sentencia.

Vacío

La mujer dijo que desde que perdió a su hija en este siniestro se ha dedicado a sobrevivir. Hay días buenos y malos, tristes, plagados de recuerdos, pero siguió adelante con su familia, aunque la descripción sigue siendo esa.

“Lo único que hacemos es sobrevivir porque tenemos días tristes, días un poco mejores, algún que otro día alegre, porque tenemos más hijos, porque tenemos familia. Tratamos de sobrevivir a las fechas claves, como cumpleaños, Día de la Madre, navidades, o sea, pero eso es sobrevivir”, detalló.

Sumado a ese pesar que no tiene descripción ni nombre contó que en todo este tiempo “la lucha ha sido muy dura” y que muchas puertas se cerraron, otras cosas fueron injustas, en definitiva “fue muy larga la espera”.

“Conociendo otros casos, más o menos es lo que lleva el proceso, en este caso de homicidios culposos, es la cantidad de tiempo que lleva. Pero, es muy tedioso para un padre que espera justicia por la muerte de un hijo, es muy feo esperar tanto tiempo”, añadió.

Objetivo

Giménez aseguró consciente: “El juicio, sea cual sea el resultado, las nenas no vuelven más”, pero sí hay cosas pendientes a raíz de lo sucedido.

“Creo que hay un responsable el cual tiene que pagar porque él en ese momento del siniestro cometió varias infracciones o errores, no sé cómo llamarlos. Primero subir más pasajeros de los que corresponden en un vehículo, porque eran seis personas en el vehículo, él tenía más de un grado de alcohol en sangre, iba a alta velocidad. Entonces yo creo que tiene que recibir algún tipo de castigo, de condena ejemplar”, aseveró.

La ejemplaridad no solo debe ser para la responsabilidad que piden que asuma Filippa, “también para que el resto de la juventud entienda que hay que respetar la vida”.

En este sentido citó ejemplos: “Si te alcoholizás obviamente no subas a un auto, si subís a un auto no tenés que estar alcoholizado, respetar las velocidades. La noche del siniestro el auto pasó por Suardi, por San Guillermo, llegó a Villa Trinidad y volvió, y no había un control en ninguna, ni la entrada ni la salida de ninguna de las ciudades que cruzaron”.

Cambios

En el último tiempo debido a las características de distintos hechos encuadrados como homicidios culposos se ha construido una mayor severidad en las penas aplicadas. Algunos imputados debieron cumplir condena de prisión efectiva y eso abre las puertas a un cambio – lento eso sí – de época.

“Yo creo que la va a haber porque creo en la justicia. Y aparte, no solamente que esta persona cometió todos esos errores esa noche y mató a cuatro nenas, sino que también al tiempo lo único que nosotros logramos fue que el juez le dictamine una cautelar en la cual decía que él no podía conducir ningún vehículo con motor y le retira la licencia de conducir por 10 años. Y él siguió manejando autos prestados, entonces tenemos testigos, testimonios, fotos, vídeos donde él se lo ve manejando siendo que él tenía una prohibición por un juez. Entonces yo creo que con todas esas pruebas que el juez tiene, no hay otra alternativa más que sea una condena y que sea efectiva y ejemplar”, relató.

Una chica especial

Loana estaba a dos meses de cumplir 16 años, vivía en Córdoba, pero los lazos familiares la llevaban a Morteros. Sociable y extrovertida cosechó muchas amistades en vida incluyendo las de las otras chicas fallecidas. Por eso al referirse a ella Yanina eligió una palabra que marcaba la personalidad de la adolescente.

“Mi hija era muy especial, era mi compañera por su corta edad, porque ella tenía 15 años a dos meses de cumplir 16. Nosotros éramos muy compañeras, muy amigas, íbamos al gimnasio juntas. Yo tenía grupos de amigas y ella siempre estaba conmigo y con mis amigas. Teníamos una buena relación, era una nena muy alegre desde que se levantaba hasta que se acostaba. Era hiperactiva, le gustaba mucho bailar, hacer TikTok”, apuntó.

Le gustaba charlar, se levantaba bailando, gritando y siempre en actividad, algo que por ahí contrastaba con su propia madre y el hermano. Giménez insistió en que esas cosas son las que más añoran siempre.

Así que era muy, muy especial, muy querida por todos y muy charleta es lo que más extrañamos de ella, el barullo que hacía siempre. La extrañamos muchísimo, obviamente todos los días, tanto yo, su hermano, su papá, bueno, toda la familia, los amigos, muy especial. Fue muy impactante lo que pasó, fue muy trágico”, cerró.

Qué pasó

El 27 de diciembre de 2020 el auto conducido por Filippa transitaba por la ruta provincial 23 –a 6 kilómetros de Suardi- cuando volvían de una fiesta en Villa Trinidad.

A bordo iba el imputado, las cuatro víctimas y otro joven como acompañante. Filippa tenía un auto contenido de alcohol en sangre, conducía a alta velocidad y en ese contexto mordió la banquina y el auto dio varios tumbos.

Tres de las chicas murieron en el lugar, Loana sobrevivió algunas horas, pero la gravedad de las heridas causó su deceso en la tarde.

Filippa está acusado de conducir bajo los efectos de alcohol y a alta velocidad, condiciones que llevaron a la tragedia. Por el hecho, fue imputado de “homicidio culposo calificado por la pluralidad de víctimas y lesiones leves culposas, todo en concurso real”.