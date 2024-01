“Robacables” no dan tregua: clubes de Frontera sin luz por robos La Hidráulica y Defensores sufrieron sustracciones y roturas en sus bajadas de luz, por lo que sus canchas no tienen iluminación. Además, delincuentes provocaron destrozos millonarios en el quincho que del primero de los clubes. "No sé cómo vamos a recuperarnos de esto", dijo un dirigente.