Familia desesperada pide que le devuelvan la bici de competición de su hijo: “Era su terapia”

Máximo Gómez, un joven deportista sanfrancisqueño de solo 14 años, se encuentra desesperado tras el robo de su bicicleta de competición que tiene un alto costo económico pero más aún sentimental, ya que, según la mamá del adolescente, “es su terapia tras la muerte de su papá”.

El robo del rodado se registró en la noche del lunes, alrededor de las 21.30 en un domicilio de Florencio Sánchez al 600, de barrio Sarmiento. En ese lugar, domicilio del tío de Máximo, la bicicleta se encontraba por unos arreglos cuando “rompepuertas” violentaron la puerta de ingreso al domicilio y la sustrajeron.

Zulma, mamá de Máximo, le contó a El Periódico que toda la familia está abocada en tratar de recuperar el rodado. “Mi hijo está desesperado, no hay forma de contenerlo. El que la robó no debe saber ni qué se llevó, no es una bicicleta común, es una bici de pista para una competencia en particular”, dijo la mujer.

Recordó que para comprarla tuvieron que juntar dinero entre familiares y amigos del joven. “Hace dos años que Maxi está entrenando, empezó como una terapia porque hace un par de años mi marido falleció en un accidente. Entonces para él es una terapia muy importante, para salir delante de los que nos pasó”, explicó Zulma.

En redes sociales se lanzó una campaña para recuperar el rodado. En caso de tener alguna información piden comunicarse al teléfono: 3564-332915.