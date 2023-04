Habló el papá de Julieta, la joven que falleció en un accidente: "Donar órganos salva vidas, tengan conciencia de eso"

Beto Taborda charló con El Periódico Radio FM 97.1 y explicó que la joven hizo una travesura al salir en una moto que no era suya. También contó qué le dijo al conductor del remís involucrado: "No es la primera vez que choca. Con respeto, le dije que por favor no maneje más. Anda muy fuerte".