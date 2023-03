Habló el papá de Julieta, la joven que falleció en un accidente: "Donar órganos salva vidas, tengan conciencia de eso"

Un triste y fatal accidente de tránsito conmocionó a San Francisco y la región el pasado fin de semana, por el cual perdió la vida la adolescente Julieta Taborda, de apenas 15 años. En medio del dolor por la pérdida, su papá, “Beto” Taborda, destacó la importancia de usar casco para prevenir lesiones graves y también remarcó que gracias a la donación de los órganos de su hija otras personas podrán tener una nueva vida.

Taborda dialogó con Franco Cervera y Melina Barbero en La Mañana de El Periódico Radio FM 97.1, contó cómo fueron las horas previas al trágico accidente ocurrido en la madrugada del último domingo y subrayó que busca concientizar tanto en el uso del casco como de la donación de órganos. También agradeció los muchos mensajes de apoyo recibidos y también a muchas personas que estuvieron al lado de su familia en este duro momento.

“Estamos de pie con mi familia, recordándola, y voy a estar siempre para ayudar a la gente que me necesite, como mucha gente estuvo para mí en este difícil momento. Es mucha la gente que te escribe, por ahí por redes sociales gente que no conocés, que los sentís y es fundamental”, comenzó.

Por otra parte, explicó cómo fue que la adolescente había salido en moto en esta triste madrugada. “Lo que pasó con Juli fue una travesura. Yo hablé con ella el sábado a las 12:30, yo estaba en un cumpleaños y ella me dijo que no iba a salir. Se iba a quedar a dormir con un amiguito, con mi otra hija Morena. Hizo una travesura, salió con una amiga con la moto de mi hermana. Y lamentablemente no volvió más conmigo”, relató.

“Yo me fui a dormir y me llamaron a las 4:30 de la mañana con una llamada diciéndome que Juli había tenido un accidente, pero yo pensé que no porque ella se había ido a dormir. Y cuando llegué al Hospital, sí había tenido un accidente”, contó el papá de la joven.

Concientizar

Taborda narró también cómo fue la decisión de donar los órganos de su hija, quien ya lo había manifestado en vida, y señaló que según le habían informado los profesionales involucrados en el proceso de ablación, los mismos serían destinados a numerosas personas. “El donar órganos salva vidas, tengan conciencia de eso. Se pudieron donar la mayoría de órganos, todos a niños”.

“Tuve que viajar a Villa María porque la trasladaron allá, viajé solo. El hospital es inmenso, la atención es excelente, me dieron muy buena contención. Yo estaba solo, no tuve a nadie a quien abrazar cuando el médico me dijo que mi hija tenía muerte cerebral. Me preguntaron si la quería ver, les dije que no me sentía bien pero que se preparen porque ella quería donar los órganos. Después hablé con mis hermanos y dijeron que estaba bien donarlos”, recordó en la entrevista.

“Fue dura la decisión, pero estoy bien. Quiero agradecer a todos, a mi familia, a la escuela primaria y secundaria, a la familia Fissore, a la familia Casalis, a mis patrones, Diego y Anabel; a Juanjo Parodi, a la mamá de Julieta, a todos los profesionales del hospital y la gente del Incucai”, añadió.

La causa judicial

Respecto al avance de la investigación judicial, Beto Taborda aseguró que eso está en manos de la Justicia y que prefería dejarlo aparte en este momento. Sin embargo, reveló que le pidió al conductor del remís involucrado que no maneje más porque, según dijo, ya tuvo varios accidentes. "El remisero se comunicó conmigo, prefiero no juzgarlo, lo van a juzgar Dios y la Justicia. Este tema lo dejo aparte, lo único que quiero es concientizar a la gente. Yo no puedo mandar preso a este hombre por un accidente, pero sí sé que tuvo varios accidentes. No es la primera vez que choca. Con respeto, le dije que por favor no maneje más, que se dedique a otra cosa. Para que haga un bien a la sociedad, tiene varios accidentes y lo he visto que anda muy fuerte”, contó.

“Los amigos de ella fueron muy importante en estos días, yo les digo que tienen que ser fuertes, tanto los amigos de Juli como de More. A toda aquella persona que conoció a Juli, que no la busque en el cementerio, que la busque en su corazón”, pidió Beto.

“Yo les hablé a los amigos, les dije que sean felices, que Juli iba a estar siempre presentes, que no se manden travesuras y hablen con sus padres. Y que si salen en moto, que usen el casco. Yo no lo usaba nunca. Pero hay que usarlo, porque hay una familia y muchos seres queridos”, resumió.

Finalmente, el papá de la joven se refirió a algunos mensajes en redes sociales que lo responsabilizaban por haberle dado el vehículo a su hija y pidió no juzgar. “Me han llegado mensajes en redes sociales de que los padres tenían que ir presos por darle la moto a una menor. Fue una travesura, no me juzguen. Cualquiera que tiene hijos adolescentes, pueden hacer una travesura y hacer algo malo. Ojalá que no les pase lo que estoy pasando yo y mis seres queridos”, finalizó.