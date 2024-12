Distinguieron a Policías locales: “Es nuestra vocación y estamos orgullosos de ayudar a la gente”

En el marco de las celebraciones por el Día del Policía 2024, la Jefatura de la Departamental San Justo distinguió el accionar a efectivos de la Departamental San Justo por intervenciones realizadas a lo largo del año.

El acto, que tuvo lugar ayer en Tecnoteca San Francisco, fue dirigido por el director de la Unidad Regional Departamental San Justo, comisario mayor Rubén Caporali; autoridades del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante, además de representantes del poder judicial.

Entre ellos, la Jefatura policial reconoció a dos efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) de San Francisco por su destacada labor: la oficial Sofía Carrizo y el cabo Renato Barrionuevo. Ambos, con casi nueve y cinco años de servicio respectivamente, patrullan juntos la ciudad desde hace tiempo y protagonizaron un emotivo episodio que culminó con el rescate de una vecina.

El pasado 22 de agosto, alrededor del mediodía, Carrizo y Barrionuevo recibieron una alerta radial sobre una persona que se encontraba en su domicilio, aparentemente sin signos vitales. La información preliminar indicaba que la mujer se habría ahogado mientras comía. "Según lo que nos informaron vía radial, la mujer se habría ahogado mientras comía. Pudimos dar con el domicilio, ingresamos a la vivienda y en el momento observamos a una mujer mayor de edad que se encontraba tendida sobre el piso de la cocina y ya se veía que estaba sin signos vitales", relató la oficial Carrizo.

Ante la emergencia, los efectivos actuaron con rapidez y profesionalismo. "En ese momento uno mucho no piensa mucho en los protocolos sí actuamos como realmente nosotros ya venimos entrenando hace varios años y sin dudarlo empezamos a realizarles maniobras de RCP", explicó Carrizo. La situación requirió la colaboración de personal de la Guardia Urbana local, quienes brindaron contención a la familia, visiblemente afectada.

La mujer, de 77 años, no respondía a los primeros auxilios, pero la perseverancia de los oficiales dio resultado. "Viendo que no respondía simplemente hicimos lo que estaba todo a nuestro alcance y gracias a Dios pudimos devolverle la vida a la persona", afirmó Carrizo.

El cabo Barrionuevo agregó: "Lo nuestro fue actuar rápidamente, gracias a Dios, después fuimos a ver a la señora a la clínica y estaba muy bien. Los familiares, también se mostraron muy agradecidos y en realidad más que nosotros es la satisfacción que nos queda es haber colaborado para evitar una muerte y que pueda volver a compartir con su familia".

No es la primera vez que este dúo policial enfrenta una situación de vida o muerte. Años atrás, asistieron a un bebé que se había ahogado, también con un final feliz. Recuerdan ese episodio con claridad: "Uno no duda en esos momentos, era una criaturita de 2 años que al ver que no respondía no nos quedó otra que subirnos a la ambulancia y uno de mis compañeros manejó la ambulancia, yo le colaboraba al paramédico y Renato nos abría paso con el móvil y las sirenas. Son situaciones extremas que por ahí uno en el momento no las piensa, simplemente no sale porque es nuestra vocación lo que nosotros elegimos, nuestra labor y estamos muy orgullosos de lo que hacemos y de ayudar a la gente", expresaron.

Vocación

La vocación de servicio es un denominador común en ambos oficiales. Carrizo confesó: "Creo que tengo toda mi familia que es policía y de muy chiquita veía a mi papá César Carrizo llegar en el móvil y yo lo veía como superhéroe. Desde que tengo noción creo que siempre dije que quería ser policía". Barrionuevo, por su parte, comentó: "Yo también por mi familia, tengo hermanos, primos y amigos que son policías o trabajan en el Servicio Penitenciarios y de ahí nació la vocación. Soy oriundo de Cruz del Eje, vine a hacer el curso de Policía y me quedé en la ciudad, ya hice familia acá así que estoy acá".

Por otro lado, también fueron distinguidos los siguientes agentes: la sargento primero Natalia Moyano y el agente Alejandro Brarda, de la División de Investigaciones Criminales; el sargento ayudante Javier Elsener y la sargento ayudante Jesica Favret; la cabo Marcela Schlittlein y el cabo Renato Barrionuevo; el oficial ayudante Ezequiel Leiva y el cabo Sergio González, todos ellos de la División Patrulla Preventiva junto a la sargento primero Paola Pretto, de la Central de Monitoreo; el sargento Gastón Ebel y la agente Johana Ferreyra de la División Patrulla Preventiva; el sargento primero Walter Landriel y el agente Bruno Mateo de la comisaría Distrito Las Varillas; el sargento primero Cristian Godoy, de la subcomisaría de Saturnino María Laspiur, la sargento ayudante María Cecilia Chiabodano, de la comisaría Distrito San Francisco.

En el mismo acto, la Policía de la provincia de Córdoba realizó un emotivo reconocimiento hacia el suboficial mayor Sergio Debonis por su accionar desplegado a los 25 años de servicio recibiendo una justa distinción a su trayectoria profesional.

Posteriormente, el director de la Unidad Regional Departamental San Justo, comisario mayor Rubén Caporali hizo uso de la palabra para destacar, entre otras cosas, que “esta fiesta es de ustedes y es una ocasión ideal para premiar a quienes intervinieron en hechos destacados durante el año”.

“Hoy nos reúne la alegría de festejar nuestro día. Hacemos alto en el camino para rendir un homenaje a hombres y mujeres de azul”.

Luego recordó que a lo largo de 2024 “se hizo hincapié en la capacitación permanente y continua porque entendemos que es la única manera de tener una institución fuerte contando con policías profesionales y comprometidos. La Unidad Regional Departamental San Justo, a mi cargo, no estuvo ajena a estos nuevos reconocimientos que se llevaron adelante en nuestra institución”.