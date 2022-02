Dos delincuentes robaron en la madrugada de este domingo dentro de un domicilio de barrio San Martín, quedando registrados por las cámaras de seguridad urbana de la Policía, según pudo conocer El Periódico.

La víctima del robo es Diego Paschiero, quien vive sobre Av. del Libertador (S) al 1000, entre French y Berutti y 9 de Septiembre.

Según le dijo el damnificado a este medio, se llevaron de su casa dinero en efectivo entre algo de dólares y pesos, por una suma cercana a los 500 mil pesos, dos teléfonos celulares y una consola de videojuegos Play Station 3.

“Salí alrededor de las 12 y quedó mi hijo de 16 años en la casa. La puerta no tiene manija hacia afuera, probablemente haya quedado mal cerrada, no lo sé. Las cámaras de la policía muestran que dos personas entraron entre las 2.15 y 2.30. Se ven dos siluetas que paran ahí, van hacia la esquina y luego vuelven a la casa”, explicó Paschiero, quien se dedica a la colocación y arreglo de productos de refrigeración y asegura que estaba ahorrando para poder tener un local comercial.

“Me robaron la Play 3, pero me dejaron el televisor; también unas zapatillas nuevas que estaban ahí cerca. Me llama la atención que no revolvieron nada y fueron directo a la mesita de luz donde tenía el dinero”, agregó.

Paschiero explicó que uno de los teléfonos celulares que le robaron era nuevo y que todavía lo está pagando en cuotas. También aclaró que afortunadamente no le pasó nada a su hijo de 16 años, quien se encontraba durmiendo en ese momento.