El único acusado por el abuso sexual hacia una niña de 2 años detectado el pasado 14 de abril mediante un control pediátrico en el Hospital Iturraspe, continuará detenido luego ser indagado la semana pasada y negar los hechos que se le imputan, informaron fuentes tribunalicias a El Periódico.

La fiscalía de Delitos Complejos tiene en sus manos la investigación. El imputado y detenido al momento es un hombre de 25 años, quien tenía un vínculo de pareja con una mujer que pertenece al círculo familiar de la niña.

Esta persona fue indagada en los últimos días y negó los hechos. Ahora, desde la fiscalía dictaron la prisión preventiva para el acusado por lo que deberá continuar detenido en el penal de Bouwer en Córdoba capital mientras avanza la investigación.

El Periódico en este caso mantiene reserva de la identidad para resguardar a la víctima.

Cómo se descubrió el abuso

El abuso sexual fue descubierto en el Hospital Iturraspe, a donde la madre de la menor llegó porque su hija no se estaba sintiendo bien.

“La empiezo a notar el miércoles 12 de abril como enferma, decaída, entonces la llevo al pediatra al día siguiente. Me dijeron que estaba bien, pero que podía estar incubando alguna gripe. Le hicieron análisis y al otro día voy por los resultados. Me atiende la pediatra de guardia y me informó que se le encontró una bacteria de transmisión sexual en la orina”, narró la mujer en una entrevista con El Periódico semanas atrás.

La mujer decidió hacer la denuncia policial y meterse, como ella misma define, “en otro mundo”.

Tras una serie de análisis, se pudo detectar al hoy único sospechoso de haber cometido este aberrante hecho. La detención se produjo días más tarde en una obra en construcción del sector norte de San Francisco.