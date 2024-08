Un joven fue condenado a cuatro años y medio de prisión por conducir alcoholizado, chocar y provocar la muerte de sus tres amigos cuando volvían de una fiesta por Año Nuevo en la ciudad de Córdoba.

La Cámara Novena del Crimen de la capital cordobesa sentenció a Agustín César Carrera a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de homicidio culposo agravado y lesiones culposas calificadas.

El choque sucedió en la madrugada del 1 de enero de 2021 cuando Carrera volvía de un after en su con Eliana Benítez (20), Candela Martínez Bonaldi (21), Kevin Jacob (16), Franco Martínez (18) y Fiorella Daniele (19).

En medio del regreso el auto que conducía desbarrancó y como consecuencia del violento impacto fallecieron Benítez, Bonaldi y Jacob. Sobrevivieron el conductor, Franco Martínez (18) y Fiorella Daniele (19), aunque sufrieron lesiones de diversa consideración.

A casi tres años del hecho, el tribunal condenó al conductor por conducir alcoholizado, chocar y provocar la muerte de los tres jóvenes. Durante el juicio el ahora joven condenado dijo: “Me disculpo por no haber evitado el accidente y no haberles dado el pésame en ese momento. No pude. Y cuando quise hacerlo ya era tarde por toda la situación”.

Fuente: NA