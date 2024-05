La familia de Laureano Tissera (21) se encuentra en una desesperante búsqueda tras la desaparición del joven, anoche de su vivienda de la ciudad de Frontera.

Valeria, madre de Laureano, dialogó con El Periódico pidiendo ayuda para localizar a su hijo.

"Anoche llegué de trabajar y él ya no estaba en mi casa. Me había dejado una carta diciendo que se iba, que estaba cansado y me pedía perdón. Lo que nos preocupa es que se encontraba en un estado depresivo y ha tenido situaciones de intentos de suicidio," relató.

Según se conoció, al joven lo habrían llevado al cruce de ruta 158 con la 19 y su intención sería llegar hasta Córdoba: "Pero él no tiene celular, no tiene plata, no tiene nada," expresó Valeria.

La mujer aseguró que su hijo no tiene problemas de adicciones, pero remarcó que sufre depresión tras la pérdida de su trabajo hace unos meses.

El joven podría encontrarse ya en la ciudad de Córdoba, por lo que la Policía de la provincia pediría autorización judicial para comenzar su búsqueda.

La familia realizó una presentación por pedido de paradero ante agentes del Comando Radioeléctrico de Frontera, pero se encontraron con una respuesta desalentadora: "Nos dijeron que, al tratarse de un mayor de edad, no pueden hacer nada”, sostuvo la mujer.

Laureano mide 1,90 metros, tiene el pelo corto negro y al momento de su desaparición vestía una gorra roja, bufanda con detalles en negro y blanco, una campera celeste y un pantalón cargo oscuro.

Por cualquier información sobre su paradero pueden contactarse al 3564 20 2152 (de la familia) o llamar a la dependencia policial más cercana.