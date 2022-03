Los robos de motocicletas se repiten en San Francisco y ahora la víctima fue un servidor público: un bombero voluntario que regresaba a su vivienda tras una guardia en el Destacamento Roque Delgado, por lo que el hecho generó una mayor indignación.

El robo se registró alrededor de las 21 en Entre Ríos al 1300, cuando el bombero de 32 años llegaba a su domicilio en su moto marca Honda, XR 125 cc y fue sorprendido por dos individuos a bordo de otro motovehículo.

Este servidor de 32 años, que prefirió resguardar su nombre por seguridad contó que “anoche a eso de las 21, había terminado la guardia en bomberos y me venía a mi casa en un complejo de departamentos. Hago siempre el mismo recorrido, pero no me percaté de nada raro. El complejo tiene un portón de rejas y una puerta por la que se ingresa, bajé para abrir el portón y cuando me doy vuelta para subirme a la moto ya tenía a los dos delincuentes, uno en otra moto en la vereda y el otro que a dos pasos míos, tenía algo en la mano que brilló, pudo haber sido cualquier cosa, me dijo ‘correte, salí, no hagas nada’, hice dos pasos para atrás y salieron a toda velocidad”.

Según la víctima, escaparon en contra mano por Entre Ríos hacia Garibaldi. “Con los chicos del complejo tenemos un grupo y siempre decimos de cuidarnos, no sé si me venían siguiendo, uno trata de mirar que no haya raro, pero todo pasó en pocos segundos”, se lamentó el bombero.

Y agregó: “Desde el 2015 que vivó acá siempre se escucharon hechos de inseguridad, pero nunca tan seguido como ahora, cada dos o tres días pasa algo por acá”.

Tanto el joven como personal policial se encuentran recabando información e imágenes para dar con los presuntos autores del hecho y recuperar su medio de movilidad.