Una mujer fue víctima, esta madrugada, de un asalto cuando llegaba a su casa. El hecho ocurrió cerca de las 3.15 en Almirante Brown al 600.

En diálogo con El Periódico, la mujer contó lo ocurrido: “Estaba abriendo el portón de mi casa cuando aparece una persona encapuchada, con buzo negro, un chico joven. Siento que alguien me habla y cuando me doy vuelta me dijo que le diera el celular. Se subió arriba de mi moto, cuando se subió le empecé a pegar y le dije que la moto no. Abrió el baúl, rompió el asiento y me sacó la cartera con la billetera, pero a la cartera la dejó tirada”.

“En la billetera tenía mi documentación y la de mi nene, los documentos de la vacunación Covid-19, tarjetas de débito, el carnet del seguro de la moto y carnets de conducir”, contó.

La documentación está a nombre de Georgina Franza y Tiziano Bortolotti. De encontrarla, se agradece llamar al teléfono (03564) 15677272.