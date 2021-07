Días atrás la Justicia Federal de San Francisco realizó la toma de indagatorias a las personas acusados de presunta explotación laboral de un matrimonio en un tambo ubicado a 5 kilómetros de la localidad de El Arañado.

Los imputados son los propietarios del tambo, Marta Viviana Romero (50), Manuel Fernando Clara (21) y Brenda Julieta Clara (26), quienes negaron los hechos y se abstuvieron de seguir declarando en la indagatoria judicial. Estas personas por el momento afrontan el proceso en libertad dado que según entiende la Justicia Federal no existe riesgo procesal.

Mientras que el próximo 4 de agosto se llevará a cabo la toma de declaración mediante cámara Gesell a los damnificados, una pareja de 30 años con dos hijos de 6 y 2 años, quienes fueron rescatados a finales de junio tras un allanamiento ordenado por la Justicia Federal de San Francisco.

“Las condiciones habitacionales eran terribles. Ellos vivían en una casa que estaba en el campo, no tenían agua potable, tenían instalación eléctrica precaria, no tenían luz en una de las habitaciones ni en el baño”, detalló la abogada querellante Milena Tomasetti a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes 17 a 19).



“Para ducharse tenían que sacar agua de un aljibe, la colocaban en un balde de 40 litros, la calentaban en una fogata y luego la colocaban en un balde que tenía un sistema de canilla para poder ducharse”, explicó la letrada que comparte querella con el abogado Alejandro Alcantaro.

“No contaban con ningún sistema de calefacción, ni siquiera una estufa. Y esta situación lamentable con dos criaturas”, agregó Tomasetti.

“En el último tiempo, luego de un accidente que sufrió el hombre, el empleador cerró las tranqueras con candado y esto hacía que si bien podían salarla, no podía ingresar ningún vehículo para cargar sus elementos”, sostuvo.

-¿Cómo era la tarea que realizaban?

Tenían jornadas extensas de trabajo, de más de 8 horas por día. A cambio de un sueldo de 23 mil pesos por mes, el cual no era abonado siempre. El primer mes que tenía que cobrar el empleador le pagó solo entre 3 mil y 4 mil pesos, porque le dijeron que habían comprado mercadería y le descontaban del sueldo. Sin demostrarle ningún tipo de recibo o ticket que compruebe el gasto.

-¿Cómo hacían con el agua potable?

El hombre se movilizaba en una moto, asique cuando se quedaba sin agua potable que la patronal le llevaba en bidones o botellas, salía en el vehículo a buscar al pueblo en algún comercio o le pedía en cualquier casa particular.

-¿Cuál fue el momento en que deciden denunciar?

El momento cúlmine fue en mayo de este año, cuando el peón sufre un accidente y le tuvieron que cortar tres dedos de una mano. Allí cuando el empleador dijo que no quería pagarle los traslados y tampoco los gastos de las curaciones. El hombre no tenía dinero porque no le pagaba el sueldo.

Luego se logró que le pague el traslado para las curaciones que tenía que hacerse el hombre, pero dejó de llevarle las botellas de agua potable y la mercadería. Entonces se encontraban en una situación de desamparo y abandono total.

-¿Cuánto tiempo estuvieron sometidos a esta situación?

La familia se mudó en marzo de este año al campo. Luego en mayo cuando se accidenta hasta que se formula la denuncia y posteriormente se hizo el allanamiento por parte de la Justicia Federal donde los rescataron. En el procedimiento se constató la situación en la que se encontraba esta familia.

-¿Dónde está la familia ahora?

Actualmente se encuentran en Córdoba capital y son asistidos por la Secretaría de Trata de Personas donde recibe las curaciones por la mano que estaba infectada, como también todo lo que necesitan para vivir.

-¿Podrían regresar a su ciudad en San Genaro?

Los empleadores están imputados en la causa, se llevó a cabo la indagatoria de los mismos y ahora la semana que viene tendremos la indagatoria mediante cámara Gesell de las víctimas. Luego como con las curaciones viene bastante bien, es posible que se gestione para que sean trasladados a San Genaro, donde desde la Secretaría de Trata continuaría brindándole asistencia por el periodo de tiempo que lo necesitan.

-¿Por qué los imputados están el libertad?

Están en libertad pese a que se pidió la prisión preventiva. El juez de la causa entendió que no hay riesgo procesal, no hay peligro de fuga. Estas personas no tienen antecedentes penales.

El allanamiento

La Justicia Federal de San Francisco ordenó a finales de junio un allanamiento en un campo ubicado a 5 kilómetros de El Arañado, por un caso de explotación laboral donde un matrimonio y sus dos hijos menores de edad son las supuestas víctimas y fueron rescatados.

“En la fiscalía recibimos la denuncia de la víctima que se encontraban en condiciones de precariedad absoluta en la vivienda que le habían brindado, humedad por todos lados, revoques de los techos que se caían. Y sobre todo que había dos menores que padecían esta situación”, informó la fiscal federal María Marta Schianni a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes 17 a 19).

Además remarcó que “tenían que cumplir jornadas muy extensas en el tambo y con una remuneración mínima que rondaba los 23 mil pesos, que a su vez de esa remuneración se les descontaba la alimentación que recibían”.

En este sentido, agregó que según relató el denunciante no pudo cobrar su sueldo porque los dueños alegaban que habían consumido todo en alimentos y cuestiones de supervivencia.