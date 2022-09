El comisario inspector Cristian Gómez, quien fuera director del ETER previo a su llegada a San Francisco, asumió hace unos días la jefatura de la Departamental San Justo de Policía.

El flamante director de la Policía accedió a una entrevista con El Periódico en la que habló de diversas cuestiones inherentes a la seguridad de la ciudad.

Entre otros temas, se refirió a los delitos que más les preocupan y al trabajo para abordarlos, a los recursos humanos y materiales con los que cuentan, al Centro de Monitoreo recientemente inaugurado, al trabajo con los centros vecinales y a la relación con Frontera, jurisdicción de Santa Fe.

- ¿Cómo va a trabajar esta nueva gestión que encabeza usted?

- Vamos a reforzar todas las estrategias y tácticas que venía llevando la anterior gestión. Simplemente vamos a redoblar esfuerzos para contrarrestar el accionar delictivo a lo largo y ancho de la Departamental San Justo. Mi anterior destino en la dirección del ETER me permitió planificar, trabajando mucho en estrategias y tácticas, y las vamos a aplicar en esta Departamental.

- ¿Cuál es el delito qué más les preocupa en el caso de que exista uno que se destaque sobre otros?

- A nosotros nos preocupan todos los delitos que suceden o puedan suceder. No es que acá hay una preferencia por algún hecho delictivo o un modus operandi en particular. No hacemos hincapié en un solo hecho directivo, toda la preocupación se basa nosotros en todo el escenario directivo que puedan llegar a desarrollarnos, o nos pueden desarrollar aquellas personas que tienen un conflicto con la ley penal.

- ¿Cómo se encuentran en cuanto a recursos humanos y material?

- Nosotros contamos con recursos, tanto humanos como materiales. El más importante es el recurso humano para hacerle frente a la tarea específica que a nosotros nos compete, que es la prevención. Sin lugar a dudas, el desafío junto a mi conducción es poder llevar adelante un plan para poder optimizar los recursos, de manera que sean lo más eficientes posibles en el momento de aplicarlos en el terreno. Trabajamos con un mapa, un índice delictual, pero también desarrollando estrategias de prevención. Nosotros debemos prevenir el accionar delictivo y desalentar a todos aquellos que tengan la intención o la voluntad de llevar a cabo un accionar delictivo. Eso se hace a través de la prevención. Hoy en día contamos con muchísimos municipios aquí en la departamental San Justo, que están muy comprometidos trabajando en conjunto con otras instituciones. La seguridad es algo que nos compete a todos, es un bien común para todos, es un derecho público. Y veo muy involucradas a las autoridades municipales y provinciales.

- ¿Los recursos materiales también son suficientes?

- Nosotros tenemos recursos materiales necesarios y acordes para la tarea que llevamos a cabo. Es una Departamental a la que se le ha dado todo tipo de recursos, tanto tecnológicos como materiales. Ahora últimamente se ha digitalizado el 911 y eso para nosotros un gran avance. Contamos con unidades móviles con las que se puede dar una solución inmediata. Tenemos un apoyo muy importante desde la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad en cuanto a poner en condiciones todos los recursos con los que cuenta este Departamental. Eso me llena de satisfacción y me da tranquilidad para poder llevar a cabo la tarea que tenemos que desarrollar, desde quien le habla hasta el último efectivo asignado a esta departamental.

- Hablando de recursos materiales: ¿cuándo podrían estar operativas las nuevas cámaras de seguridad?

- Se está trabajando en conjunto con la Municipalidad. Tengo entendido que en los próximos días se estarán anunciando cuatro domos más, que van a sumarse a los 75 con los que ya cuenta San Francisco. Estamos llegando a casi 80 domos que nos facilitan la tarea, porque el patrullaje en altura, el ojo de águila, nos sirve para desarrollar esa tarea tan especial que la prevención. Y asimismo a posterior, para poder trabajar también una vez sucedido el hecho delictivo, donde ya trabaja el Poder Judicial. Es muy importante esa tarea que lleva adelante los centros de monitoreos, es excelente contar con eso.

- ¿Qué incidencia real tienen las cámaras en la prevención del delito y en el esclarecimiento de hechos delictivos?

- Es muy importante para ambos lados. El Centro de Monitoreo, ese ojo de águila, ese patrullaje en altura, nos hace a nosotros desarrollar una tarea de prevención más eficiente, más efectiva. Saber a dónde podemos desplazar los recursos según lo que vamos teniendo, porque tenemos la observación en tiempo real y podemos desplazar los recursos a donde sea necesario, donde requiramos la presencia nuestra, donde debamos intervenir.

- El comisario Pablo Berardo había anunciado la creación de una comisaría móvil: ¿sigue en pie ese proyecto y en ese caso cuándo podría efectivizarse?

- Estoy anoticiado de la misma. Tengo entendido que en los próximos días podríamos contar con dicha casilla. Vamos a trabajar en conjunto con el municipio para ver dónde estratégicamente nos conviene ubicarla, para que sea realmente un centro de atención más acercado al vecino que es lo que queremos nosotros. Estamos analizando los horarios para que el vecino tenga a nuestra institución más cerca, más próxima, donde se puedan atender los reclamos y se puedan realizar trámites. Y va a ir rotando por los distintos barrios de la ciudad.

- ¿Se van a poder radicar denuncias en esta comisaría móvil?

- Hoy se puede radicar una denuncia a través de Internet. Ahí en principio no va a haber una sede judicial, pero sí va a haber personal policial para ir anoticiando al resto del personal policial que trabaja en el sector del hecho que ha sucedido, de lo que ha acontecido.

- Hablando de trabajo en los barrios: ¿tienen planificado nuevas reuniones con los centros vecinales?

- Ya estamos trabajando con algunos centros vecinales, es uno de los desafíos reunirme con todos los referentes vecinales. Así lo vamos a hacer porque esa es la forma en que vamos a conocer la realidad. La cuestión de seguridad se trabaja en equipo y nuestro principal cliente, al que nos debemos, es el vecino. Ya me he reunido con algunos presidentes del centro vecinales y estamos trabajando, ya hay una línea directa, vamos a reforzar eso sin lugar a dudas.

- ¿Le preocupa la cercanía con Frontera, teniendo en cuenta que se trata de otra jurisdicción?

- No me preocupa, me ocupa. No desconozco esa realidad que tenemos con Frontera, ese límite interprovincial. Hay una buena comunicación con la Policía de Santa Fe. Justamente esta madrugada (por el jueves), nuestro personal conjuntamente con el personal del ETER ha colaborado en una investigación y en una orden de allanamiento que se realizó en jurisdicción de Santa Fe. Hay muy buena relación asimismo con el resto de las fuerzas nacionales, como Gendarmería, Policía Federal, FPA, que a todos los compete de la seguridad. No me preocupa, sí me ocupa, es algo a tener muy en cuenta. Trabajamos estratégicamente para colocar unidades móviles, patrullajes intensivos, porque justamente sabemos que pueden venir desde Frontera a nuestra ciudad con algunas intenciones de hacer un hecho directivo algunas personas. Se trabaja sobre el tema.

- Recientemente un policía de la Departamental San Justo fue detenido por una causa narco. ¿Cuánto afecta eso la imagen de la institución?

- Seguramente. Estos hechos calan muy hondo en nuestra institución, pero también debemos aclarar que el mismo personal, la misma institución son los que vamos depurando y debemos depurar a este tipo de efectivos policiales por así llamarlos, que realmente no merecen vestir nuestro uniforme como orgullosamente lo vestimos quienes amamos a la policía de la provincia de Córdoba.

- ¿Cómo se trabaja en estos casos?

- Hay líneas de comunicación, tribunales de conducta. Es el desafío de nosotros poder sanear a nuestra institución, es lo que tanto anhelamos desde la Jefatura de Policía. Debemos nosotros como funcionarios policiales dar la mejor imagen, pero también sacando del camino o aquellos malos policías. No va a haber lugar para ningún acto de corrupción o ilícito, en eso somos inflexibles. Por lo tanto trabajamos bajo las órdenes directivas de nuestra jefatura de Policía y así lo vamos a hacer cumplir. A mí me molesta de sobre manera como a un montón de compañeros que amamos la institución policial, nos pega muy hondo.

- Algunos vecinos cuestionan la demora que existe al momento de radicar denuncias: ¿cómo se puede resolver?

- El Ministerio Público Fiscal tiene una página donde se receptan las denuncia de manera online. Mucha gente prefiere hacerla personalmente, donde necesitan una constancia también, pero para eso están las sedes de las unidades judiciales disponibles. A veces sucede que depende de días o algunos más llegado el fin de semana que por ahí puede haber un poquito de demora, pero se receptan todo tipo de denuncias. Asimismo el 911 donde se puede informar a nosotros, que por eso también es bueno que el vecino sea nuestros ojos, oídos, son los que conocen la realidad. Por eso insto a todos los vecinos que el tema de seguridad es un trabajo en conjunto, a ellos nos debemos, pero sin que ellos nos avisen, nos alerten de alguna situación a veces en poco se complica la tarea. Es importante que nos involucremos todos en la seguridad y la prevención.