La madre de Mariana Ellena, la joven que falleció luego de ser embestida por un Fiat 147 conducida por un menor durante una picada en 2011, se mostró indignada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

"Es una vergüenza este fallo. Siento tanta indignación y bronca, parece una película de terror", dijo Isabel en diálogo con Cadena 3.

La Justicia estableció que no hubo dolo eventual –lo que pedía la querella–, es decir, consideró que el menor no tuvo la intención de matar y argumentó que la joven fallecida estaba vestida con ropa oscura y que en el lugar había poca iluminación, por eso el conductor no pudo visualizarla.

"Surge de la fundamentación del fallo en su totalidad que Catriel Bertorello no advirtió la presencia de la víctima por la baja iluminación de la zona y la vestimenta oscura que aquella utilizaba, y precisamente tales circunstancias fácticas son las que, junto a las demás ya referidas, permitieron al tribunal efectuar la calificación legal objetada", sostuvo la presidente del TSJ, Aída Tarditti.

"Tengo la sensación de vivir en el mundo del revés", expresó y continuó: "Me dejó sin palabras, intento entender la justificación de este fallo pero no puedo".

"Qué poco valor se le da a la vida", se lamentó.

Isabel se quejó porque la Justicia "hace responsable a la persona que trabaja y estudia; y premia al que está de fiesta, menor de 18 años que incluso no tenía carné de conducir".

El hecho se produjo en septiembre de 2011, en la intersección de Chacabuco y Corrientes de la ciudad de Córdoba.

El menor Catriel Bertorello fue condenado por homicidio culposo agravado y conducción peligrosa y el otro conductor con quien corría la picada, Gustavo Lucca, recibió una pena de 2 años y 4 meses de prisión condicional.

La sala Penal integrada por Aída Tarditti, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati fue la que confirmó la sentencia de la Cámara Cuarta del Crimen.

Fuente: Cadena 3