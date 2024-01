El miércoles 24 de enero la CGT concretará un paro general de 12 horas con movilización hacia el Congreso, una medida de fuerza que acompaña también CTA. La medida de fuerza se realizará en rechazo al DNU y contra la ley ómnibus.

Paula Cabrera, secretaria de CGT San Francisco, habló en La Mañana de El Periódico respecto al tema rechazando de plano el DNI: “Lejos de responder a una necesidad y a una urgencia es claramente un ataque al ordenamiento jurídico general y a los derechos más esenciales de los trabajadores”.

Seguidamente, dio su opinión respecto a las consecuencias que, considera, traerá el DNU. “Todos estos días he escuchado diferentes comentarios, he escuchado algunos de trabajadores como uno que dice ‘se te acaban los derechos a vos’. Y no, creo que se nos acaban a todos. Porque todos somos parte y somos habitantes de nuestro país, de un Estado que nos regula”, dijo.

Particularmente Cabrera se refirió al apartado referido al trabajo y enumeró: “Van a haber menos indemnizaciones, finalizan las horas extras creándose un banco de horas. Anteriormente la jornada normal habitual tenía un máximo de nueve horas y ahora, si este decreto sigue, va a ser de doce. Desaparecen las multas, por ejemplo, por si los empleadores no realizan los aportes. Se amplía el periodo de prueba de tres meses a ocho meses se limita el derecho de huelga. Y podría seguir”.

“Queremos llevar tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras”

Cabrera se refirió a la medida cautelar que presentó CGT y que dio lugar a que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendiera la aplicación del capítulo laboral del DNU.

“Hay dos planteos que se hicieron, uno fue CGT y de otro CTA, y en ambos la Justicia dictó una medida cautelar. Hoy por hoy tenemos el DNU, en lo que hace al artículo cuarto de trabajo, suspendido”, indicó.

Seguidamente, agregó: “Ayer escuchaba a un abogado laboralista muy importante que hacía referencia a que cualquier empleador que quisiese aplicar alguno de los artículos del decreto de necesidad y urgencia seguramente luego va a ser objeto de muchísimos fallos en contra. Así que por el momento queremos llevar tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras porque el DNU no estaría vigente”.

De todas maneras aseguró que otra cuestión a tener en cuenta es la ley Ómnibus. “Es otro tendal de leyes a derogar o de reformas que afectan a un sinnúmero de habitantes de nuestro país. Desde la criminalización de la protesta, las privatizaciones de del Banco Nación, de YPF, de la agencia de noticias Télam, de Aerolíneas Argentinas. Afecta también a a la salud, desde el punto que elimina, por ejemplo, el control de precios de la medicina prepaga. Es una locura”, reflejó.

Situación laboral

Cabrera reconoció que al trabajador “lo que le interesa, y es una realidad, es ver cuánto cobra a fin de mes y si le alcanza o no le alcanza”.

Y se refirió a lo ocurrido entre los madereros, el rubro que representa. “Estamos hablando de que en Córdoba la inflación de un 30 por ciento, con todos los aumentos que ya sabemos. Pero creo que fue un fin de año, al menos en el sector que yo represento puntualmente (Sindicato de la Madera) sin sobresaltos. Los aguinaldos se abonaron, los salarios se abonaron. En diciembre, puntualmente en mi gremio, el aumento fue de un 25 por ciento. Claramente hemos perdido 5 puntos por inflación. Más allá de lo que ya se viene perdiendo, y hablando de que hubo una devaluación de un 118 por ciento, no hemos tenido despidos, al menos en mi ámbito. Hay salarios pagos, aguinaldos pagos, vacaciones se están se están abonando también, no hay grandes sobresaltos”, manifestó.

Pero a continuación agregó: “El último día hábil del mes pasó el cartero, le pregunté si había tenido tenía muchas cartas documentos de despido y me dijo que sí. Muchísimas. Creo que hay muchos sectores que están siendo afectados. Nosotros como regional San Francisco hicimos un plenario el martes para analizar toda esta situación”.

La gremialista dedicó también un apartado especial a los estatales y adelantó que resurgió la Mesa Coordinadora de Gremios Estatales en San Francisco. “Va a trabajar juntamente con CGT y la idea es también unirnos con CTA a fin de poder trabajar en conjunto y llevar adelante un movimiento obrero más organizado de la ciudad”.

“Estamos con paritarias, hoy en la mayoría de las entidades son mensuales. Y así y todo no estamos alcanzando la inflación. Hoy los trabajadores estatales están sufriendo aumentos y un golpe al bolsillo del lado de los porcentajes que se le aumentaron de aportes. Y por otro lado el cese de los contratos, que aquí en San Francisco tengo conocimiento que han sido por ahora uno o dos únicamente en el Hospital Iturraspe, pero sabemos que a nivel provincial también se está reajustando”, dijo.

A la vez, agregó: “Es muy movilizante, es un enero bastante movido, hay noticias todo el tiempo y hay que llevar la información a términos que todos lo puedan entender. De alguna manera el Estado nos regula a todos y ya sea con el decreto de necesidad de urgencia o con la ley ómnibus debemos defender los derechos esenciales de los trabajadores y de la ciudadanía, y creo que la mejor manera es luchar unidos en esta instancia crítica que el gobierno nacional ha provocado”.

“Esto no quiere decir que uno no lo deje gobernar. Entendemos que ha sido elegido democráticamente por el voto popular, pero sabemos que en estos días han sido más los derechos que están buscando que perdamos que los que hemos ganado”, concluyó.