El 10 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones para renovar las autoridades de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ). A nivel provincial hay dos listas: "Confluencia", encabezada por el actual secretario general, Federico Cortelletti, y "Judiciales Unidos", encabezada por la ex secretaria general, Irina Santesteban.

Santesteban visitó San Francisco y dialogó con El Periódico acerca de sus opiniones respecto a la gestión actual y de las propuestas para recuperar el gremio. Lo hizo junto a Belén Mansilla, candidata a secretaria de Cultura y Capacitación, y a Florencia Aimar, candidata a prosecretaria. Asimismo se refirieron a las situación en la que se encuentran las unidades judiciales.

- ¿Qué opinión les merece la conducción actual del gremio?

- Irina: Justamente por esto nos presentamos como alternativa a la actual conducción porque pensamos que en estos siete años que llevan en el sindicato, en particular los últimos, han sido de muy pocos logros y mucho avance de la patronal, en particular el Tribunal Superior de Justicia y también del gobierno sobre nuestros derechos. No hemos conseguido mejoras salariales salvo la que se obtuvo bajo mi conducción que fue en 2013.

- Sobre eso, usted viene diciendo que el régimen salarial conseguido en 2013, cuando usted estaba en la conducción, hoy no se cumple adecuadamente. ¿En qué no se cumple?

- Irina: No se cumple en tiempo y forma. En los últimos cobros de los aumentos que dispuso la corte sí se ha cumplido. No queremos pensar que es porque hay elecciones, pero por ejemplo en 2018 y 2019 e inclusive en 2020 estuvimos muchos meses sin cobrar los aumentos y al pagárnoslos mucho después de lo que establecía la corte se generaron retroactivos y de esos retroactivos se fue generando una deuda salarial que aun hoy perdura. Estamos cobrando los aumentos ahora puntualmente, pero nos deben retroactivos, nos deben tres retroactivos del 2019 y en este momento estamos cobrando con siete meses de atraso los retroactivos de los primeros aumentos de este año

Se han generado ahora dos nuevos retroactivos en julio y agosto que no tienen fecha de pago. Y si la Corte vuelve a aprobar otro aumento como ha pedido partidas a partir de noviembre de un 5% conforme lo pidió el sindicato de los judiciales federales, vemos que estando en noviembre posiblemente también lo paguen más tarde

El problema es que ya el gobierno nos agarró la vuelta, o sea, el sindicato acepta esta forma, esto no es responsabilidad del sindicato, es responsabilidad del gobierno y del Tribunal Superior, pero si el sindicato no hace nada para pelearlo, para negociarlo, aunque sea, para que en vez de cinco cuotas sea una, para que en vez de tanto retraso lo paguen como por ejemplo lo pagan en la justicia federal, si no hay una acción decidida del sindicato para oponerse a ese avance de los derechos que nos está llevando adelante la patronal, obviamente que el gobierno dice "yo les puedo pagar en cuotas" licua el dinero y nosotros decimos que es una injusticia tremenda porque cuando nosotros vamos a sacar un adelanto de sueldo del Banco Provincia nos cobran intereses, así sea por 10 días.

Nosotros cobramos siete meses con retraso los retroactivos y no nos pagan interés ni actualización, estamos en un contexto inflacionario, así que esta es una pérdida grande de derechos que tenemos en materia salarial, sin perjuicio de que seguimos manteniendo el régimen salarial de tener los mismos aumentos que magistrados que a su vez están enganchados en los aumentos de la Corte que fue lo que obtuvimos en el 2013, después de un enorme lucha muy dura se consiguió ser régimen salarial en una acordada, después esa acordada fue ratificada en un acuerdo con el gobierno y con el Tribunal Superior y eso es lo que tenemos ahora.

- ¿Cuántos trabajadores están en esta situación?

- Una planta de casi 9 mil integrantes en el Poder Judicial. Empleados somos 6.500 más o menos, los funcionarios y magistrados también, pero bueno, ellos tienen otra espalda, tienen otros sueldos, muy superiores a los nuestros.

- ¿Cuál es la situación de las unidades judiciales?

- Belén: Hubo una gran sobrecarga de trabajo y el principal problema es la falta de personal. En el último tiempo, los hechos de inseguridad y de violencia que hay en la sociedad se va incrementando año tras año. Vemos eso, que falta mucho personal. Nosotros tenemos guardias los 365 días del año, trasnoches y muchas veces la gente viene buscando una solución a sus problemas que tampoco dependen a nosotros porque en realidad los funcionarios son los que nos dan las directivas para solucionar lo que sucede. También vemos una falta de presencia gremial, hay muchos compañeros y compañeras de Poder Judicial que no saben muy bien la tarea que hacemos nosotros, falta eso, representación.

Irina: Son 12 por cada unidad judicial, de esos 12, dos tienen que hacer los trasnoche, los otros 10 tienen que cubrirse los francos los 365 días del año las 24 horas del día porque no paran nunca.

Belén: Fines de semanas, feriados y trasnoches estamos una sola persona en turno que tiene que atender todo lo que llega, se genera demora y la gente se enoja y mucha gente nos maltrata.

Irina: Y eso no es culpa de la ciudadanía, sino de quienes no prevén esa situación.

Belén: Pasa en todos lados, en general, pero se intensifica obviamente en el interior.

- Hablando de las elecciones, ¿cuántas personas están habilitadas para votar?

- Irina: En San Francisco aproximadamente 120 o 130, son 92 activos y 36 o 39 son jubilados que también votan. Esta mañana (por el jueves) estuvimos recorriendo las oficinas, los juzgados, las cámaras, fiscalías y asesorías de la sede del tribunales de San Francisco y estamos explicando nuestra propuesta que es la de básicamente un modelo sindical diferente al que representa hoy la actual conducción que creemos que es una gestión muy blanda, muy tibia, que no reclama y no defiende con firmeza los derechos de los trabajadores que dice representar. Y nosotros representamos otra cosa, que se vio durante nuestra gestión en esos años 2008 a 2014.

Podemos mostrar los logros sobre todo en materia salarial, pero también en materia condiciones de trabajo, porque por ejemplo conseguimos la acordada por la cual desde las unidades judiciales pasado determinado tiempo se pueden pasar directamente a trabajar en las fiscalías sin rendir nuevo concurso. Antes había que rendir otro concurso y perdían los cargos. Eso se consiguió en el 2013. Lamentablemente hoy con muchas dificultades. Porque por ejemplo tenía que haber una orden de mérito, por orden de antigüedad y eso no se respeta, no se conoce esa orden de mérito entonces tenemos compañeros que están cinco, seis o siete años en una Unidad Judicial y no pueden pasar y hay compañeros que tienen un año y sí pasan, pero todo esto porque no hay una debida defensa, un debido control, del gremio respecto a cosas que ya están incorporadas y ya están legisladas en el Poder Judicial a través de una acordada,

Se triplicó desde 2014 para acá la planta de contratados, 1.100 contratados, porque el Poder Ejecutivo no designa en el presupuesto. El Poder Judicial es independiente entre comillas porque no fija su propio presupuesto, se lo fija el Poder Ejecutivo, entonces el TSJ pide cargos, no solamente de meritorio que es el cargo inicial, si no otros cargos para poder producir ascensos e incorporaciones a planta permanente y el poder Ejecutivo desde hace años le da cero cargos, entonces cómo pretenden sostener un Poder Judicial en el que cada día se crean más oficinas, más fueros, más especializaciones, decimos que desvisten un santo para vestir otro.

Entonces una oficina la dividen. Hay oficinas, como mesa de entrada, en donde tenían 4 personas ahora tienen una, imaginate la cola que se hace en esa mesa de entradas y la gente protesta. Y nos protesta a nosotros, no le protesta al magistrado que está dentro en su despacho, nos protestan a los empleados que somos la cara del Poder Judicial.

Florencia: Creo que el Poder Judicial funciona como funciona con los escasos empleados que tiene porque están altamente capacitados, sino de lo contrario no sería posible que una sola persona atienda la cantidad de gente que atiende por día.

Irina: Nosotros calificamos a la situación en la que vive el trabajador o la trabajadora judicial como de incertidumbre. Respecto al salario, respecto a la efectivización, respecto a la carrera, respecto a todo lo que hace a las relaciones laborales porque no tenemos un convenio colectivo que rija esas relaciones laborales. Se regula nuestras relaciones laborales por las acordadas del Tribunal Superior que son modificadas por otras acordadas del Tribunal Superior. Entonces ellos legislan a su leal saber y entender lo que hace a nuestros derechos cuando en la Constitución en el artículo 14 bis dice que le queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, sin embargo a los judiciales, el resto de los trabajadores formalizados tienen un estatuto, como los docentes, un convenio colectivo, nosotros no tenemos nada. Nosotros tenemos lo que nos dicta la patronal. Entonces se producen injusticias y situaciones de arbitrariedad en el llamado a concurso, que a veces se hace bajo unas reglas y después a los dos o tres años cambian, a veces cambian en el proceso del mismo concurso como está pasando ahora. Entonces en eso no hay intervención activa del gremio. Yo no digo que sea fácil, no digo que cuando lleguemos a ganar el gremio, que es la confianza que tenemos, esto vaya a cambiar de la nada. La mayoría de las cosas que estamos planteando desde la lista no son conocidas por el común de la gente porque no hay un sindicato que las ponga en evidencia.

Nosotros no somos privilegiados porque tenemos un mes de vacaciones, la feria judicial la instauró la patronal, no nosotros, y además es una feria judicial para todos, para los abogados también, es un receso, pero es nuestro régimen de vacaciones. No somos privilegiados porque cobramos sueldos de 200 mil pesos, eso es una mentira, el promedio de los sueldos del Poder Judicial es mucho más bajo entre los empleados, obviamente entre los magistrados es otro, tenemos ingresando cobrando casi al nivel de la pobreza que hoy está en 70 mil pesos, y somos un sector altamente capacitado, muchos de nosotros somos profesionales, no solamente abogados, hay trabajadores sociales, psicólogos, médicos, arquitectos, ingenieros en informática, hay distintas profesiones en el Poder Judicial y eso tiene que ser reconocido. Es un trabajo que tiene que ver con un servicio importante como es el servicio de la justicia que decide sobre la vida, sobre la libertad, sobre la propiedad de las personas y a veces vemos que no es bien recibido por la población, y a veces tienen razón de que no se brinda un adecuado servicio de justicia, pero no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia que no instrumenta las acciones necesarias para que se brinde ese buen servicio. Nosotros estamos dispuestos a ponerle el hombro al servicio de justicia, pero también queremos que se reconozcan nuestros derechos y no queremos que los derechos vayan a la baja.

- ¿Cuál es la propuesta?

- Irina: Nuestra propuesta es la de poner sobre la agenda gremial, sobre la discusión con nuestra patronal que es el TSJ, el convenio colectivo, que no es fácil, no las tienen el resto de los gremios judiciales del país, solo el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero es un derecho que tenemos, una recomendación de la OIT en 2012, y en este momento hay un proyecto de ley en el Senado para que los judiciales federales puedan tener su convenio colectivo mediante la negociación paritaria. Entonces nosotros queremos que eso se habilite, porque queremos discutir con nuestra patronal democráticamente nuestras condiciones laborales, materia salarios, carrera, ingresos, personal, los distintos sectores. Esto es un Poder Judicial muy complejo y cada uno tiene su particularidades. Eso tiene que estar contemplado en un convenio colectivo y eso es lo que nosotros queremos llevar adelante.

- ¿Cuántas boletas habrá en San Francisco?

- Irina: A nivel provincial hay dos listas: la nuestra, que es Judiciales Unidos, que es las oposición, y la que está en la conducción, que se llama Confluencia. A nivel local, solamente la lista de Confluencia.

Florencia: Es decir, que se puede cortar boleta. La gente que quiera votar a la lista local puede hacerlo y al mismo tiempo cortar, si están juntas, o si no poner los dos volantitos de la lista provincial de Judiciales Unidos.

- ¿Qué opinan de la participación de la mujer en el gremio?

- Creo que eso es evidente, vemos que no se respeta el cupo femenino muchas veces, vemos sectores de los trabajadores como son la docencia, la enfermería o el Poder Judicial mismo, que el 62% del personal tanto magistrados como empleados somos mujeres sin embargo eso no se refleja en las listas gremiales. En nuestra lista no solamente no hizo falta la paridad de género porque la superamos, sino que tenemos una lista que de los 23 candidatos titulares, 12 son secretarías y nueve están ocupadas por candidatas mujeres. Además de la secretaria general. Creemos que es muy importante promover la participación de las compañeras que participan, participan como delegadas, participan en la asamblea, pero después eso muchas veces no se refleja. El sindicalismo es un sector claramente masculino. En el Poder Judicial hubo seis años una secretaria general mujer que fui yo, la única vez en todos los años que lleva el gremio judicial. Bueno, nosotros creemos que eso tiene que revertirse, por eso los convocamos a votar por nuestra lista porque creemos que así los derechos de los compañeros van a ser plenamente garantizados porque nosotros los comprendemos.