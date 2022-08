Docentes privados nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) rechazaron la propuesta salarial por considerarla insuficiente y anunciaron medidas de reclamo.

A través de un comunicado, expresaron que el gremio se mantiene en estado de alerta y continúa en reclamo de mejoras "válidas y sustanciales" en el salario.

De acuerdo al texto, buscan que las mejoras posicionen al salario inicial por encima de la línea de la pobreza y que jerarquice la situación de los docente activos y jubilados. "No poder vivir con el salario docente es agraviante, más si tenemos en cuenta que el sector es mayoritariamente ocupado por mujeres que se hacen cargo de sus hogares", escribieron.

Tras evaluar y conocer la opinión de los compañeros respecto de la propuesta y las sugerencias de medidas de acción directa, informaron que se definieron tres medidas principales. En ese sentido, este miércoles 24 de agosto se realizarán asambleas escolares resolutorias de mandatos de una hora por turno. El jueves, en tanto, se llevaran a cabo reuniones de delegados escolares en toda la provincia de Córdoba. Por último, el viernes tendrá lugar un consejo directivo provincial resolutivo.

"Lamentamos el silencio y la falta de compromiso de las patronales privadas para con los salarios de sus docentes ya que, conociendo la situación agobiante que viven, no se involucran en la consecución de mejoras. También está visto que al Estado provincial no le preocupan los docentes, y sus propuestas no son beneficiosas en ningún sentido, por ello exigimos participar en la construcción de opciones que realmente consideren una mejora del salario", comunicaron.

Y agregaron: "Esperaremos una nueva propuesta. Y, aunque nuestro derecho a huelga se encuentre condicionado por descuentos extorsivos, no descartamos medidas de acción directa más contundentes".