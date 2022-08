Amasona, el food truck que va más allá de los clásicos

Poder comer en la calle algo más que un sándwich es posible. Si bien los clásicos siguen vigentes, los carros de comida o food trucks fueron innovando en materia gastronómica en el último tiempo y ahí radica el secreto de su éxito en diferentes lugares.

También se modernizaron en cuanto a su estructura: se volvieron pintorescos con sus diseños atractivos, lo que también es un llamador.

A inicios de este año la ciudad fue sede de un Food Truck Fest en el Jardín Botánico, algo inédito. Pero además estos “restaurantes sobre ruedas” son una fija los fines de semana con eventos públicos en la ciudad.

Amasona es uno de los food truck sanfrancisqueños que logra destacarse. Participa en el Paseo del Callejón y está presente en los recitales y espectáculos que produce en la ciudad Circo Beat. También puede contratarse para eventos privados. Atractivo a la vista, dentro del carro se cocinan los clásicos –según el momento- y otras comidas que no suelen abundar en los carritos.

Lo comanda Sofía Gudiño (28), chef recibida en el Instituto Gastronómico Argentino (IGA), aunque aclara a El Periódico, sonrojándose, que prefiere denominarse “cocinera”.

“La gente nos dice que hacemos cosas raras (ríe), lo digo así en criollo; nos dicen que les encanta lo que hacemos, la combinación de sabores exóticos, que hagamos cosas diferentes”, señaló Gudiño.

Y es que entre lo ofrecido además de los populares sándwiches de bondiola o el “chori”, por ejemplo, se pueden pedir unos tacos y nachos, panes rellenos con combinaciones llamativas y hasta ravioles crunch que salen con una fondue de queso que los convierte en uno de los caballitos de batalla de Amasona y que surgieron pensando en aquellos que siguen un régimen alimenticio vegetariano. Aunque nadie se resiste a probarlos.

Colapso, un “basta” y cocina a la vista

Amasona, como se llama el emprendimiento, combina el nombre de la hija de Gudiño, Amapola, el de su propietaria Sofía y el de la pareja de ésta, Nazaret Bianco que, si bien se dedica a otra cosa, es parte importante del negocio más allá de las hornallas.

Surgió en 2020, cuando la pandemia empezó a cambiarle la vida a los argentinos. De todos modos, Sofía trae el placer por cocinar de adolescente.

“Hace de los 14 que me gusta la cocina. A esa edad hacía ventas para pagarme un viaje. Cuando terminé el secundario estudié chef en el IGA. Tenía dos o tres trabajos, pero en 2019 tuve un colapso y dije basta, así empecé a reorganizarme”, contó y agregó: “En enero de 2020 volví de viaje y empecé a trabajar en la parte de cocina de una estación de servicios. Pero estuvo abierta muy poco porque cerró por la pandemia”.

Gudiño empezó así con la elaboración de comida de entrecasa para vender hacia afuera. A través del WhatsApp empezó a armarse una clientela que creció por medio del boca en boca.

“Tuve un año en casa pero quedó súper chico, es un rubro además que no está bueno mezclarlo con la convivencia, entonces buscamos algo más cómodo y nos fuimos a un salón por López y Planes al 2258. Ofrecía tartas, empanadas y armaba menús del día y para fechas patrias”, señaló.

Hoy el negocio pasa más por llevar su cocina a eventos que por abrir las puertas de su local al público. Por eso ofrecen catering, tablas de fiambres y más.

Cocina sobre ruedas

El crecimiento fue apoyado con la puesta en marcha del food trucks propio, el cual es utilizado en eventos públicos y privados, como recitales y espectáculos.

“Cuando nos contratan para eventos privados el menú se acuerda y puede ser muy variado, hasta podemos hacer emplatados”, aclaró la chef.

Sobre por qué decidieron incluir comidas pensadas para vegetarianos, dijo: “Los ravioles, por ejemplo, fueron pensados para aquel que no come carne y ofrecerles algo elaborado porque no en todos lados consiguen, para darles una opción. Pero los termina comiendo todo el mundo ya que gustan mucho”, afirmó.

Sobre sus aspiraciones con su negocio, Sofía indicó: “Me gustaría abrir el salón, cocinar algo puntual, íntimo, tener unas mesitas y poder atender a la gente”.

Contacto

Instagram: Amasona_3

Celular: 3564-614690.