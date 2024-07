Una nueva forma de “navegar” por las ofertas del rubro inmobiliario es impulsada a través del Estudio Jurídico Giletta & Asociados. En el mes de julio comenzó a funcionar un asistente virtual basado en Inteligencia Artificial llamado Gavi (Giletta Asistente Virtual Inteligente).

Este producto es esencialmente de San Francisco y pensado para las necesidades del rubro local. El diseño e idea es de la empresa Fly Up, que surgió pocos meses atrás y le otorgó un plus a este mercado.

El Estudio Giletta lleva 60 años de actividad en San Francisco y tres décadas desde que son referentes en el mercado inmobiliario. Los nuevos comportamientos de los potenciales clientes los llevaron a planificar cómo mejorar la atención, búsqueda y facilitar sobre todo estas actividades.

Marcelo Asán, titular del Estudio, expresó a El Periódico en qué consisten sus medidas innovadoras y las repercusiones en el trabajo diario. “Es un producto innovador realizado en busca de mejorar la atención al cliente y brindar un mejor servicio. Es una manera de dar respuesta a las consultas de nuestros clientes, las 24 horas y 7 días de la semana”.

Identidad

Además de Gavi la oportunidad sirvió para presentar el nuevo cartel identificatorio de las propiedades que alquilan o venden. “Se incorpora un código QR, donde la gente lo va a poder escanear y en ese momento va a poder acceder a un video para hacer un recorrido virtual por la propiedad. Se hace una visita virtual de manera inmediata y obviamente después pueden comunicarse a través de los diferentes canales que tenemos, que uno es el asistente virtual”.

Asán detalló que el asistente está disponible a través del registro de un número de WhatsApp, - 3564 659018 -. Su tecnología permite que también sea programado para responder las consultas a través de Messenger, Facebook e Instagram. En este aspecto añadió: “Nuestra idea siempre es continuar innovando, tratar de mejorar día a día, tratar de que nuestro servicio sea el mejor posible para nuestros clientes, que esa búsqueda de mejorar el servicio sea constante”.

Creación

El asistente virtual fue diseñado por Fly Up, dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas con la aplicación de la inteligencia artificial. Según describió Mavi Ojeda, una de sus integrantes, querían “aplicar las novedades que se ven en internet al sector productivo local” y optaron por los sectores inmobiliario, turismo, salud y logística.

No se trata de un chatbot o un chat automatizado, sino que en realidad se nutre de las interacciones. “Es capaz de extraer datos de cada interacción que tenga, aprende cómo interacciona la gente con el asistente, aprende cómo nosotros nos comunicamos a la hora de hablar. No hace falta que vos le hables todo en términos muy específicos o que sigas un camino determinado a la hora de comunicarte”, apuntó Matías Montiel, que también integra Fly Up.

Desde la firma tecnológica, por último, Ignacio Paire aclaró que seguirán trabajando en este producto para mejorarlo ya que el objetivo es desarrollar un ecosistema de soluciones tecnológicas basado en la inteligencia artificial. Todo el desarrollo se optimizará a medida que el asistente Gavi recopile datos y surjan más necesidades.

Contacto

Gavi tiene el primer contacto con el cliente a través de WhatsApp en el número 3564 659018, pero también responde a través del Messenger, Instagram o Facebook.

Estudio Giletta está ubicado en Bv. Sáenz Peña 1967 y se pueden comunicar por teléfono al (3564) 427125 o 617264. En redes sociales se encuentran Facebook: Estudio Giletta & Asoc., Instagram: Estudio Giletta.

Fly Up tiene como canales de contacto directo el 3564-607791 o por mail contacto@flyup.ar.