Consejos para viajar con un bebé

Viajar con un bebé puede parecer difícil, pero tomando ciertos recaudos se puede convertir en una hermosa experiencia. En definitiva, no hay nada más lindo que un bebé ni nada más atractivo que unos días de vacaciones.

Planificar un viaje

Cuando hay un niño pequeño de por medio, elegir el destino correcto es esencial para evitar inconvenientes indeseados. Una vez resuelto, es importante consultar con el pediatra y después, sí, lanzarse a disfrutar de unos días de ocio.

Seguridad

Ya sea que viajemos en auto, en ómnibus o en avión, entre los preparativos, lo más importante es ocuparse de la seguridad del bebé.

Huevitos

Los cochecitos con huevito o butacas para autos son garantes de seguridad y, en la mayoría de los países, son obligatorios. Podemos escoger entre los del grupo 0+ que se usan desde el nacimiento hasta los 13 kilos, o decidirnos por los convertibles que se usan, también, desde el nacimiento hasta los 18 kilos (alrededor de los 4 años)

Cómo elegir el huevito

Los huevitos son obligatorios en la mayoría de los países y su función es la de proteger y salvar vidas. Antes de elegirlo, es importante cotejar la compatibilidad con el auto y asegurarnos de que el bebé esté cómodo. No debemos olvidar que están fabricados con telas ignífugas que aportan más calor a los pequeños y los hace sudar. Hay que estar muy atento a ese detalle durante el viaje. (tener siempre agua a mano para hidratar a nuestro pequeñín y colocar una sabanita que lo proteja).

¿Cómo debe ir el bebé en el cochecito?

Un huevito de bebé es imprescindible para pasear por la ciudad y para viajar en vehículos y aviones.

El chiquito siempre debe estar sujeto con el arnés de seguridad y asegurarnos de que no esté demasiado apretado.

Los recién nacidos pueden ir reclinados ya que aún no sostienen la cabeza por sí mismos. Además, es importante que con la capota podamos cubrirlos del sol.

Viajes en avión

Se recomienda no viajar con un recién nacido y esperar que supere los siete días de vida, aunque lo ideal es que tenga dos o tres meses, ya que aumenta el riesgo de contraer alguna enfermedad no solo por el vuelo sino también por la cantidad de gente de distintos lugares que circula en los aeropuertos.

Reglas de viaje

Cada aerolínea tiene sus propias reglas; antes de comprar los pasajes, es importante que nos asesoremos del trato que maneja con los menores. Los bebés no pagan pasaje hasta los dos años; cuando son muy pequeños solo pagan tasas, pero igual lo ideal es no llevar al bebé en el regazo. En caso de turbulencia, seguramente no se lo pueda proteger correctamente de las posibles lesiones. Es probable que en el avión haya algún asiento vacío, (por eso es importante no viajar en las horas de vuelo más concurridas) y, en este caso, se puede preguntar a la aerolínea si puede usarse el lugar. En ese asiento vacío se puede instalar la silla de seguridad.

La mejor manera de volar

La forma más segura de volar con un bebé es usando una silla especial o arnés para aviones avalado por la FAA (Administración Federal de Aviones), que debe ser acorde a la edad y el tamaño del niño; y sujetarse con el cinturón de seguridad del avión. Los bebés de menor peso deben estar sujetos en un huevito de seguridad orientado hacia atrás durante el tiempo que dure el vuelo. Hay que prestar atención porque no todos los huevitos están certificados para hacer viajes en avión.

En viajes largos, algunas compañías ofrecen moisés para que bebés menores de seis meses puedan dormir cómodos.

¿Cuál es el mejor asiento para un bebé en un avión?

Elegir los asientos de la ventanilla ya que los de pasillo pueden llegar a ser peligrosos en el momento del expendio de bebidas. Es importante destacar que algunas compañías garantizan el lugar de los niños junto a los padres hasta los 13 años. Otras, por un cargo adicional, permiten reservar tres asientos seguidos con extensiones para crear una especie de sofá para que el niño duerma cómodo junto a sus padres. Otras ofrecen asientos reclinables o semi reclinables y la posibilidad de usar extensiones de asientos inflables. Es ideal poder viajar en el momento en que el bebé duerme para no alterar demasiado su rutina; cambiarle el pañal antes de subir al avión y de ninguna manera darle medicación para tranquilizarlo.

¿Qué debemos llevar si viajamos con un bebé?

Para el viaje es ideal vestirlo con capas de ropa; puede que el viaje sea de un cambio de clima a otro. Para ello es preciso elegir prendas que faciliten el cambio del pañal en espacios pequeños y llevar una muda de ropa completa. Se puede, también, llevar su comida. A los dos años ya pagan boleto y les asignan menú. Si el niño es muy inquieto, se recomienda elegir pasillo.

Dolor de oídos

El dolor de oídos es un tema aparte. Afecta tanto a los niños como a los adultos durante el despegue y el aterrizaje. Para ello nada mejor que darles el chupete y cubrirles los oídos con algodón o con auriculares que tengan cancelación de ruidos exteriores.

Viajar en auto con bebés

¿Cómo tiene que viajar en auto un bebé?

Para hacer un viaje en auto con bebés es imprescindible tener siempre a mano un bolso con todas sus pertenencias. Si viaja con una sola persona, el espejo retrovisor oficiará como el mejor aliado para ir monitoreando su comportamiento; si viaja con los dos padres, lo ideal es que uno de ellos vaya atrás jugando o cuidándolo.

Medidas precautorias

Atemperar el auto; es decir, aclimatarlo antes de que el niño ingrese para evitar cambios bruscos de temperatura. Lo mismo ocurre al descender.

Abrir las ventanillas con frecuencia.

Evitar las horas pico y los atascos: las aplicaciones actuales nos permiten estar al tanto de los caminos más adecuados para trasladarnos. Un atasco fastidia al chiquitín y una rabieta pone nerviosos a sus padres.

Parar cada dos o tres horas.

Es recomendable comenzar el viaje en el momento que el bebé duerme. Trasladarlo con delicadeza al huevito y asegurarlo.

Llevar siempre por las dudas una manta de abrigo y una muda de ropa. Su vestimenta de viaje debe ser liviana y suelta. También es importante colocar un parasol en las ventanillas y llevar entretenimientos.

El botiquín, por supuesto, no puede faltar nunca, sobre todo con un bebé.

Numerosos modelos

Los cochecitos con huevitos modernos vienen en muchos modelos y tamaños. Es importante comprobar su homologación y que se adecúe perfectamente a la talla y el peso del bebé. En los viajes en auto, la silla se debe colocar en sentido contrario al de la marcha y el bebé, por supuesto, debe ir sujeto con arneses.

Conclusiones

Es cierto que viajar con un bebé puede generar inseguridades, pero es cierto, también que tomando las medidas precautorias sumadas al uso de las butacas, los niños viajan seguros y se puede disfrutar de los días más lindos que son las vacaciones.