El proyecto de la FIFA de celebrar la Copa del Mundo cada dos años pierde apoyo de las federaciones. Este miércoles ha sido la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) la que ratificó su rechazo a esta idea y además anticipó que de aprobarse sus federaciones no participarán, postura similar a la que tomaron varias asociaciones de Europa.

Gianni Infantino, presidente de la Casa Madre del Fútbol Mundial, es quien impulsa este proyecto y busca que sea aprobado antes de fin de año. Según él, esto traerá mayor interés de los jóvenes hacia el fútbol, aunque esto provoque la reorganización de todo el calendario. Sin embargo, uno de sus principales socios ha manifestado su postura contraria.

En un contundente comunicado, el Consejo de la CONMEBOL que se reunió en Paraguay manifestó que “no se encuentran razones, beneficios ni justificación para el cambio impulsado por la FIFA”. Asimismo, indicó: “El proyecto en cuestión da la espalda a casi 100 años de tradición del fútbol mundial, ignorando la historia de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta. La CONMEBOL apoya la Copa del Mundo actualmente en vigencia, con sus plazos y sistemas de clasificación, porque ha demostrado ser un modelo exitoso, basado en la excelencia deportiva y que premia el esfuerzo, el talento y el trabajo planificado”.

De esta manera, el organismo presidido por Alejandro Domínguez toma la misma posición que la UEFA, ente que el 20 de octubre se lo dejó en claro al propio Infantino durante una reunión virtual. Durante la misma los representantes del Viejo Continente insistieron en que un Mundial cada dos años traería enormes perjuicios y fue Aleksander Ceferin, presidente del organismo el que se manifestó: “Les pido con toda la seriedad a usted y a la FIFA que no presionen para que se vote, porque esto podría tener nefastas consecuencias para el fútbol. No creo que sea prudente votar sobre un asunto como este. No solo porque tendría severas consecuencias que tendremos que asumir, sino también porque socios como los clubes y ligas no tienen voto y esta idea es perjudicial para su existencia”.

Habrá que esperar para saber cuáles serán las posturas de las federaciones que conforman las confederaciones de África, Oceanía, Asia y la Concacaf, que nuclea a América del Norte, Central y Caribe. Por el momento, varias asociaciones africanas como la de Nigeria, Marruecos y Sudáfrica se han manifestado a favor de realizar el Mundial cada dos años. Infantino pretende sumar apoyo y votar el proyecto antes de fin de año.

El comunicado de la Conmebol completo:

El Consejo de la CONMEBOL, reunido en forma presencial en Luque, Paraguay, en fecha 27 de octubre del 2021, volvió a analizar la propuesta de realizar la Copa del Mundo cada dos años y considera necesario declarar cuanto sigue:

No se encuentran razones, beneficios ni justificación para el cambio impulsado por la FIFA. En atención a ello, los diez países que componen la CONMEBOL se ratifican en que no participarán de una Copa del Mundo organizada cada dos años.

El proyecto en cuestión da la espalda a casi 100 años de tradición del fútbol mundial, ignorando la historia de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta. La CONMEBOL apoya la Copa del Mundo actualmente en vigencia, con sus plazos y sistemas de clasificación, porque ha demostrado ser un modelo exitoso, basado en la excelencia deportiva y que premia el esfuerzo, el talento y el trabajo planificado.

Fuente: Infobae