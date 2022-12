Más delgado y ansioso por volver a su cargo, así se mostró el intendente Damián Bernarte este lunes cuando retomó las funciones a un mes y medio de haber sufrido el ataque en pleno centro donde recibió un disparo de arma de fuego en su abdomen.

“Me siento muy bien físicamente, recuperándome. Estoy más flaco, tengo que recuperar el peso normal que las internaciones me hicieron ir perdiendo”, indicó el mandatario minutos más tarde de presentar el vehículo número 16 en el año, que se suma a la flota municipal.

Bernarte apareció junto a sus personas de confianza bajando las escalinatas del frente del Palacio Tampieri. En la vereda del Bv. 9 de Julio lo aguardaban algunos funcionarios y concejales del bloque oficialista en el Concejo Deliberante.

Según indicó, viene llevando adelante un “proceso de recuperación exitoso” y remarcó estar “eternamente” agradecido a los profesionales de la salud que lo vienen atendiendo desde el 6 de noviembre: “En el hospital recibí una atención maravillosa, extremadamente humana. Profesionales de Córdoba capital me decían que tenemos médicos de primer nivel. Tampoco me quiero olvidar cuando estuve en la Clínica Regional, donde me hice estudios”, explicó.

Ansioso por lo que viene

Por otra parte, Bernarte señaló que se encontraba “ansioso” por volver a la gestión.

“El trabajo para mi es curativo, dicen que es salud, a mi realmente me hace muy bien, inmensamente feliz y agradezco al equipo de gobierno que le pudo dar continuidad a la gestión en este tiempo”, agregó.

Tras ello, volvió a pedir perdón a la comunidad al entender que generó “un momento de zozobra colectiva” al ser víctima del ataque, algo que ya había manifestado en su primer posteo en redes sociales tras salir de la internación.

A la par, contó que tuvo miedo en su momento: “Los miedos existen, somos humanos. Es una sensación eminentemente humana y tengo miedos como cualquier persona. Tuve una vida muy buena, muy linda y quería seguir viviendo”, afirmó.

También se refirió a lo que viene en su gestión, sobre todo al año electoral que ya se avecina: “Me gusta lo que viene, disfruto mucho, tengo que empezar de a poco. Por prescripción médica me piden que no me exija demasiado hasta estar recuperado plenamente en lo físico. Luego vendrá el receso que me va a tener en la ciudad, donde la vorágine administrativa se calma; luego empezará un nuevo año que traerá aparejado mucho de gestión y además será electoral. Son momentos que disfruto y si todo sigue bien me encontrará a pleno para poder hacerlo de manera intensa como a mí me gusta”, prometió.

Será querellante

Sobre la causa judicial en relación al ataque, donde se encuentra detenido el odontólogo Carlos Lucato (52), imputado por intento de homicidio, Bernarte manifestó ser “respetuoso” de la Justicia y valoró el trabajo de la Fiscalía de Delitos Complejos. Después explicó que cumplirá con las cargas que la ley le impone y estará a disposición.

“No voy a ejercer mi propia defensa (cabe recordar que es abogado penalista), probablemente nos constituyamos en querellantes particulares para el control de la causa pero no por desconfianza sino porque la ley lo permite. No me meto, ellos hacen su trabajo y voy a cumplir con las obligaciones que me impone la ley como cualquier ciudadano”, cerró.