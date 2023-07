La agencia Puos D´al Pago Viajes lanzó dos interesantes propuestas para los próximos meses: por un lado un viaje a Playa del Carmen en noviembre “solo para ellas”; por el otro, un viaje a Europa con salida en mayo de 2024.

Sebastián Cravanzola, al frente de la agencia de viajes, explicó que se tratan de dos propuestas propias. En La Mañana de El Periódico contó que la propuesta a Playa del Carmen será para el 22 de noviembre y será “all inclusive”.

“Este viaje es ‘sólo para ellas’. Es una salida que hacemos desde Rosario. Si llegamos a completar el cupo de diez personas, la hacemos desde San Francisco en colectivo hasta Rosario y de ahí tomamos el vuelo que llega a Cancún. De ahí nos vamos a Playa del Carmen. Son nueve noches con régimen de todo incluido, comidas, bebidas, las 24 horas, los nueve días que están allá”, comentó.

Respecto a la propuesta, dijo: “La idea principal del viaje es hacer playa. Lo que tiene México es que tiene muchas opciones de excursiones, desde una salida nocturna a Coco Bongo, que es el gran boliche antiguo que se hizo famoso en la película La Máscara, hasta Tulum, Cozumel, el parque Xcaret, Isla Mujeres, tenés muchas opciones. Nosotros planeamos hacer por lo menos dos excursiones, una es Chichen Itzá, la pirámide, y la otra a la noche Coco Bongo. Después, cada cual, si quisiera puede, hacer alguna otra”.

El costo del viaje es de 1670 dólares (billete), y existe la opción de abonarlo en pesos.

La otra opción es Europa, viaje que comprenderá estadías en Italia, Francia, España y Suiza. La salida será el 4 de mayo de 2024.

“Está muy interesante el recorrido. Esa salida la hicimos este año y tuvo mucho éxito. Es una salida a Europa clásica, muy linda, completa, porque tiene muchas excursiones incluidas. Queremos que sea la clásica de Puos D´Al Pago, repetirla todos los años que sean posibles. Ya tenemos tarifa de vuelos, hotelería, tarifas bloqueadas para el año que viene. Es la misma que hemos hecho, le agregamos algunas cositas más. Vamos a conocer España, Francia, Suiza e Italia. Es una salida de 17 noches en destino, 19 días en total, con salida desde San Francisco”, explicó Cravanzola.

Seguidamente, detalló el periplo: “El vuelo sale desde Córdoba a Madrid sin escala. El circuito termina en Barcelona, el vuelo de regreso es de Barcelona a Madrid y de Madrid directo a Córdoba”.

Respecto a la primera experiencia, sostuvo: “Las personas que vinieron quedaron muy contentas. Salvo una persona, el resto de ellas no conocía Europa y fue su primera experiencia. Vinieron muy contentos, era una salida bastante completa, con varias comidas y excursiones incluidas. La gente tiene bastante ocupado el tiempo y no es una salida muy extensa, no son treinta días en los que uno ya se empieza a cansar. Y a la vez es bastante pausada en cada destino. En cada destino vamos a estar unas tres noches, tenemos tiempo para relajarnos en el circuito”.

La propuesta cuesta 5500 dólares.

Previaje

Por otra parte, consultado acerca del interés que despertó el anuncio del Previaje 5, pese a que aun no se conocieron detalles ya que los mismos se anunciarán posteriormente a las elecciones PASO del 13 de agosto, Cravanzola dijo: “La gente cuando escucha eso consulta. Yo siempre tuve la política. Hasta que no esté confirmado en el boletín oficial, no largo nada. De todas maneras, esto para nosotros es muy bueno porque te ayuda a fidelizar clientes”.

“Nos sirve también para atraer nuevos clientes, para que la gente te conozca como empresa, cómo trabajas, el servicio que brindás, el asesoramiento y demás. Eso nos sirve mucho a nosotros”, agregó.

Sobre el final, también sostuvo que crecieron las consultas para viajar a Miami, ante la llegada del futbolista Lionel Messi al Inter. “Hay varias consultas. Esto surgió con todo esto de Messi. La cuestión es que hay mucha gente que me vino a consultar y todavía no tienen la visa hecha para Estados Unidos. Pasa eso, por lo que yo recomiendo a la gente que haga la visa enseguida”.

Consultas

Las personas interesadas pueden hacer consultas en Bv. Roca 1976 (San Francisco, Córdoba), llamando al teléfono (03564) 238724, a través de las redes sociales de la agencia o por correo electrónico a puosdalpagoviaje@gmail.com.