El domingo 23 de marzo, San Francisco vivirá una jornada de reflexión y memoria con la tradicional vigilia organizada por la Mesa del 24 de Marzo. A partir de las 20, el monumento Nunca Más, en el Paseo de la Memoria, será el punto de encuentro para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar.

La vigilia contará con una variada programación que incluirá poesías, música e intervenciones artísticas. Además, se realizará la lectura de los presentes, un acto simbólico en el que se recordará a los 30 mil desaparecidos y se reafirmará el compromiso con la justicia y la memoria.

El evento se realizará en un clima de reflexión colectiva y compromiso con la historia reciente de Argentina. Desde la organización recordaron que la vigilia no solo tiene un carácter de homenaje, sino que también se presenta como una ocasión para generar conciencia sobre la importancia de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos. Los organizadores buscan, mediante el arte y la cultura, mantener vivos los recuerdos de aquellos que fueron víctimas de la violencia de Estado durante los años de la dictadura.

La jornada continuará el lunes 24 de marzo con la tradicional marcha, que partirá desde la Plaza Cívica a las 17. Esta marcha recorrerá las calles de la ciudad hasta el Paseo de la Memoria, movilización que buscará no solo recordar a los desaparecidos, sino también visibilizar la lucha por los derechos humanos y la justicia en el presente.

Vale mencionar que, como parte de las actividades, ayer sábado desde las 18 en Av. Maipú 1700, se pondrá en valor y resignificación el Bosque de la Memoria.

La iniciativa fue impulsada por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Francisco, con el acompañamiento del municipio, y tuvo como objetivo reafirmar la vigencia de las políticas públicas vinculadas a los derechos humanos y al ejercicio activo de la memoria colectiva.

Durante el encuentro, integrantes de la Comisión leyeron un mensaje en el que destacaron: “Tal vez sea uno de los temas que tengamos que revisar, que todo puede ser puesto en discusión constantemente con respecto a la memoria reciente. Y que nos exige a los organismos de derechos humanos un trabajo que no tenga pausa, un trabajo con las infancias, un trabajo con las diversidades. Un trabajo que nos cuestione como sociedad”.

También remarcaron el valor simbólico del lugar: “Para nosotros este lugar en la ciudad es muy importante. Fue un pedido de la Comisión, pero también es una iniciativa de una política pública de reconocer a los organismos que trabajan con derechos humanos, como una ciudad que ha tenido desaparecidos y que merece homenajearlos”.

En ese sentido, agradecieron el acompañamiento estatal y la continuidad de estos espacios de memoria: “La Comisión no podría haberlo hecho sin la ayuda del municipio. De ninguna manera. Nosotros no contamos con fondos y es un trabajo muy a pulmón el que desarrollamos. Entonces, ocupar el espacio público no podría hacerse sin una presencia clara del Estado”.

Finalmente, subrayaron la necesidad de sostener estas acciones en el tiempo: “El desarrollo de políticas públicas es sumamente necesario para los ejercicios de la memoria”.

Sobre la Mesa del 24M

La Mesa del 24M, organizadora de ambas actividades, es un espacio que agrupa a diversas organizaciones sociales, políticas, y de derechos humanos con el objetivo de mantener viva la memoria histórica y promover el debate sobre los derechos humanos en la actualidad. La vigilia y la marcha son una invitación abierta a toda la comunidad para participar y unirse en el reclamo de justicia, transparencia y reparación.