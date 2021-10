¿Cuándo vamos a salir de “todo esto”? ¿Cuándo se irá a terminar esta historia? ¿Cuánto faltará para volver a la normalidad? Esas fueron algunas de las preguntas más repetidas a lo largo de este eterno año y medio de pandemia. Y, después de momentos muy difíciles y dolorosos, la respuesta parece ser que ese momento que tanto se esperó finalmente llegó. O que al menos estamos muy cerca. Así lo ratificó el director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, quien consideró que esta pesadilla, al menos con las dramáticas cifras y consecuencias que ya conocimos, es cosa del pasado y ahora se inicia una nueva etapa que muy probablemente incluirá dentro de algunos meses un refuerzo en la vacunación con una tercera dosis.

Vicente aseguró que la COVID-19 pasará a ser una enfermedad habitual, si bien grave, que podrá tener algunos brotes menores estacionales, aunque subrayó que no puede descartarse la aparición de una variante o cepa del virus que escape a la protección de las vacunas.

Y, lo más importante, habrá que ir preparando el brazo porque indicó es que ya está prevista la colocación de una tercera dosis como refuerzo, que el funcionario estima que abarcará a toda la población y no solo a grupos de mayor riesgo, si bien todo está aún en estudio. Además, destacó que la enorme mayoría de las personas en San Francisco y la provincia comprendió la importancia de colocarse las vacunas.

¿Esperaban para esta época que tuviéramos tan pocos casos en San Francisco?

Estamos muy contentos y sorprendidos por la baja de casos de COVID, tanto de contagios como de pacientes enfermos o internados. Ha sido llamativa, no la esperábamos en este momento. Se esperaba a esta altura del año un rebrote de la variante delta; no lo tenemos pero no lo descartamos. Se habla de un tipo de inmunidad cruzada con las variantes que hemos tenido en el hemisferio sur, la manaos, que no estuvo prácticamente en el hemisferio norte. Eso nos puede haber dado inmunidad para que la variante delta no se haga fuerte en nuestra zona. La vacunación ha tenido mucha influencia en este descenso de casos, en nuestra ciudad tenemos cerca del 90% de la población mayor de 18 años vacunada, eso nos da niveles de inmunidad muy importantes.

¿Terminó la pandemia así como la conocimos, con la alta cantidad de contagios y muertes?

Sí, ojalá, creeríamos que como la hemos conocido ya pasó. Pero en medicina dos más dos no son cuatro, es una enfermedad nueva que puede tener algún giro a partir de alguna mutación que no responda a las vacunas y alguna vuelta a empezar. Creemos que no, podría ser focalizado. Pero creemos que se ha terminado con esas cuarentenas estrictas, con la alta tasa de contagios, con el gran número de internados y muertos, estamos cada vez más lejos de eso.

¿Cómo va a ser el tratamiento y consideración en Hospital a la COVID el próximo año?

Ya va a quedar como una enfermedad prevalente o habitual, pero grave. La estacionalidad debería tener un incremento o repunte en los meses de invierno. Sería lo lógico. Vamos a tener toda la aparatología y el cuidado para tratar a este tipo de pacientes, eso no va a variar. El Hospital va a quedar con un ala preparada para COVID durante todo el año que viene, aunque los casos disminuyan, con el personal y los recursos técnicos para atender a los pacientes.

Es decir que siguen preparados para otra etapa con menos casos y se puede decir que lo peor ya pasó no solo en San Francisco sino en todo el país.

Creemos que sí. En el país hay más del 50 por ciento de la población vacunada, ese número tiene que seguir aumentando, en nuestra provincia ese número es mayor. Afortunadamente la gente se ha concientizado de la importancia de vacunarse, no como en otros lados donde hay una resistencia a vacunarse, incluso en Europa o Estados Unidos. Y ese reservorio de gente sin vacunar es la que sigue aumentando el número de casos y muertos de esa patología. Seguramente habrá que ir haciendo refuerzos en el futuro, quedará como la gripe o la neumonía que tenemos que hacer la vacunación anual. Pero creemos que lo peor de esta pandemia ya lo hemos vivido.

¿Está en estudio o ya está previsto colocar la tercera dosis?

Está previsto, incluso hay países que ya han comenzado. En el equipo de salud fuimos los primeros que comenzamos a vacunarnos en diciembre, cuando llegaron las primeras dosis de Sputnik. Estamos casi a un año y próximos a tener que hacer una tercera dosis de la vacuna. Esto está en continuo estudio, por los niveles de anticuerpos que produce la vacunación. Todavía está en niveles aceptables, por eso no se está indicando ya, pero en teoría sería entre el año y año y medio a más tardar la tercera dosis como refuerzo. Seguramente va a ser a toda la población.

O sea que ya nos tenemos que ir preparando para otra campaña por terceras dosis.

Se supone que va a tener que ser una vacunación anual, preventiva, seguramente incorporando las nuevas cepas o variaciones que pueda llegar a tener el virus. A grandes rasgos, es lo que se tiene pensado que va a pasar. Obviamente es muy dinámico, hay descubrimientos todos los días, a veces es prueba y error ya que es una enfermedad nueva.

¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando mira para atrás todo lo vivido en este año y medio de pandemia?

[Piensa un momento] Mucho trabajo por parte del equipo de salud, muchas vidas que se perdieron, mucho sufrimiento de estos pacientes y de su familia. El que ya estaba internado en el sector COVID y con lo que sabíamos de la enfermedad, la angustia que generaba en ellos las internaciones. El trabajo del equipo de salud fue en jornadas muy extensas y agobiantes, hasta hace unos meses teníamos prácticamente un 100% de ocupación en el sector COVID.

La vacunación a niños y adolescentes sería cerrar este círculo para evitar la circulación del virus. ¿Por qué es tan importante que se vacunen?

Porque ellos serían un nicho o reservorio del virus, ellos serían los que podrían contagiar a los mayores. La vacuna nos defiende para no contraer la enfermedad y en caso de que la lleguemos a contraer, no hacer la forma grave de la enfermedad. También se han visto algunas complicaciones en los chicos por COVID y vacunando a este grupo etario vamos a erradicar esa posibilidad.

Es decir que si bien los chicos generalmente sobrellevan el virus sin complicaciones, no significa que un porcentaje menor sí pueda tenerlas.

Exactamente, en un mínimo porcentaje los tienen, y obviamente cuando le toca al hijo de uno ese mínimo porcentaje es el 100%. Es importante tener vacunado a este grupo.

¿En el caso de los niños y adolescentes también son dos dosis igual que en los adultos?

Sí, incluso la cantidad a inocular es la misma que en un adulto. Son dos dosis separadas por un mínimo de 21 días. Está en estudio cómo se va a manejar con los refuerzos no solo a este grupo etario sino a la población en general cuando comencemos con las terceras dosis. La vacuna es totalmente segura, ya hay otros países que han hecho estudios de campo en fase tres con niños, con muy buenos resultados. Recomendamos ampliamente la vacunación en los chicos.