En la primera jornada de la campaña de vacunación contra la COVID-19 por los distintos barrios de San Francisco, se colocaron 145 dosis del primer componente de Sputnik V en el dispensario de barrio San Cayetano, a todas aquellas personas mayores de 18 años que no pudieron inscribirse o llegarse al vacunatorio del Superdomo en las fechas organizadas hasta el momento.

Para el secretario de Salud municipal Fernando Giacomino se trató de una jornada altamente positiva y adelantó que se buscar realizar este tipo de operativos dos veces por semana en distintos barrios. Por este motivo, este jueves se replicará la jornada de vacunación en el sector de Bouchard y la semana próxima está programado en Parque y luego Roque Sáenz Peña.

En diálogo con El Periódico, Giacomino expresó que “la gente se acercó en buen cantidad lo que significa que por ahí había personas que no podían acceder a este sistema digital para anotarse, no tenían ese acceso o no podía acercarse al Superdomo. Esto se va a replicar barrio por barrio, es una alegría que la gente se pueda vacunar cerca del lugar donde vive y mientras más vacunados tengamos mejor vamos a estar como ciudad”.

Y continuó: “Sabemos que hay mucha gente de los barrios que no ha podido asistir a los operativos en el Superdomo, el día jueves vamos a realizar la misma modalidad en barrio Bouchard, lo que le pedimos a la gente es que solamente vaya aquella con domicilio en ese barrio, vamos a recorrer todos los barrios”.

Presencia en los barrios

Giacomino reconoció que la intención del municipio es realizar dos operativos de vacunación barriales por semana. “Tenemos que llegar a ese 10 por ciento de la población que representan algunos que no quieren vacunarse y otros que no pueden acceder al sistema. La semana que viene tenemos planificados operativos más grandes en barrio Parque y Roque Sáenz Peña. Queremos ir cubriendo todas las necesidades y que no quede gente sin vacunarse”, resaltó.

Por su parte, Marcela Molina, enfermera encargada de los operativos de vacunación, se mostró sorprendida por la buena convocatoria en barrio San Cayetano. “Se evidencia que hay personas que no han podido acceder al sistema de inscripción y creo que es necesario que el Estado esté presente en los barrios”, sostuvo.