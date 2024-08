Un vecino instaló en Frontera una estación meteorológica que ofrece información en tiempo real

Mario Virglinio, ingeniero electrónico y vecino de Frontera, presentó formalmente a través de sus redes sociales la estación meteorológica que instaló en su casa, en el barrio Los Federales de la vecina localidad.

Se trata de la concreción de un proyecto que ideó hace más de 10 años y que desde hace algunos días ya está operativo, ofreciendo información en tiempo real.

En diálogo con La Mañana de El Periódico, Virglinio contó que el desarrollo data de 2011 o 2012 y que fue sufriendo algunos cambios en el camino hasta llegar a lo que es hoy, una estación que emite datos actualizados a una plataforma online que esa información las 24 horas.

“La historia es un poco larga”, aclaró, pero resumió que su interés por generar este espacio surgió a partir de haber pasado tres meses en un hospital jujeño, donde nació, a la espera de ser adoptado, nosocomio que se inundó obligándolo a ser evacuado.

“Me rescataron y desde ahí es que tengo una como una pasión por la lluvia, me encanta, la gente que me conoce sabe que amo la lluvia, así que después de conocer a mi familia biológica en el 2009 me puse a investigar porque recordé todo lo que me había pasado, lo que me habían contado de chico”, recordó.

Con el deseo de saber cuándo va a llover, pensó que si él lograba predecirlo, le gustaría compartirlo. Y así fue que empezó con el desarrollo, aplicando los conocimientos que había aprendido en su carrera, sumándole aprendizaje autodidacta: “Hay tecnologías nuevas que la universidad no te enseña, uno lo tiene que aprender. Sí te abre la cabeza y te prepara para seguir aprendiendo".

Seguidamente, contó cómo funciona: “Entonces me informé sobre todas estas cosas para enlazar los datos desde la estación meteorológica a una computadora, que se llama Raspberry Pi, hacer el tratamiento local de toda esa información cruda y enviarla por un protocolo que se llama FTP a mi página web”.

Consultado sobre la elección del lugar para instalarla, su propia casa, sostuvo que tuvo que ver con que está “prácticamente en el campo”. “No tengo ningún edificio, sino mi taller de electrónica donde hago desarrollos, y la estación meteorológica está ahí, arriba del techo”, reveló.

Qué datos brinda

Según palabras de Virglinio, la estación mide “lo que todos queremos saber”: temperatura y humedad, en primer lugar. “Después está la sensación térmica, que por ahora tiene una sola ecuación, ya tengo que tirar otra ecuación para que mida de los 10 grados para arriba. La sensación térmica nos permite tener una idea de cómo nos vamos a sentir con la temperatura real, influenciada por el viento y la humedad. Nosotros sentimos de otra forma la temperatura real externa, el cuerpo la siente de otra forma", explicó.

También mide el punto de rocío, la intensidad de la lluvia, la presión atmosférica y la tendencia barométrica: “Es muy bueno entender ese parámetro porque eso da una idea de si puede llover a corto plazo bien. Por ejemplo, si la tendencia es positiva, quiere decir que el día va a estar lindo; si la tendencia es negativa y significativa, quiere decir que se acerca o hay más probabilidades de lluvia, vientos, días nublados”. Por el momento, los datos sólo permiten pronosticar a corto plazo.

El objetivo de la instalación de estación de meteorología y del lanzamiento de una plataforma web con los datos del tiempo, indicó, es acercar los datos a la comunidad: “Compartir los datos y que la gente pueda saber realmente los datos meteorológicos reales y locales, porque las aplicaciones que tenemos en los celulares, por lo general, no usan estaciones meteorológicas de Frontera o San Francisco, toman datos de alguna estación cercana, y no son los datos reales locales”.

Virglinio, que resaltó que detrás de esta estación hay mucho trabajo invertido, reveló estar "muy contento" por lo conseguido. La plataforma puede visitarse en www.virglinio.com.ar/clima-frontera.php.