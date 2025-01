Bomberos voluntarios de Frontera trabajaron en la madrugada del martes en un incendio que afectó una vivienda.

El siniestro se desató en barrio San José sobre calle 1 al 700 cuando alrededor de las 2.38 de la madrugada los bomberos fueron alertados por la policía del incendio estructural.

Al lugar arribó una dotación con cinco personas que vieron que las llamas habían afectado la parte del ingreso.

El incendio no se propagó al interior de la propiedad, tampoco afectó muebles sino que se concentró en el garaje y se trataron de daños parciales, indicó a El Periódico el jefe del cuerpo activo, bombero voluntario Javier Díaz.

En ese momento no estaban los residentes de la casa, solo se encontraba en el interior un perrito caniche que no sufrió lesiones, pero sí lo afectó el hollín. El can fue rescatado y resguardado en buen estado de salud.