El concejal de la Unión Cívica Radical en el Concejo Deliberante de San Francisco, Cristian Canalis, presentó un proyecto de ordenanza para que todos los candidatos locales en las próximas elecciones para diputados y senadores se tomen licencia sin sueldo hasta que sean proclamados.

Si bien el pedido de Canalis apunta directamente al intendente Ignacio García Aresca (segundo en la lista de disputados de Hacemos por Córdoba) y a Cecilia Roffé (quien va para diputada, aunque como suplente, en Juntos por el Cambio), extiende el pedido a todos los funcionarios y concejales que se dediquen a la campaña.

"No se puede mezclar la función con la campaña. Es para todos. Para los que van a hacer campaña no se distraigan de la función pública", resumió el edil de la UCR, que no integra listas en las próximas elecciones.

En su proyecto, Canalis fundamentó en que "es necesario ejercer el poder y las candidaturas con responsabilidad".

"La sociedad, hoy en un contexto de pandemia, requiere que los responsables del ejercicio del poder estatal se aboquen a la tarea y que no dividan sus prioridades en tareas proselitistas. En este contexto, y atento a la situación social en relación a la clase política, debemos, aquellos que ocupamos lugares de responsabilidad ser coherentes, y consecuentes con dichas responsabilidades, y dedicarle la completa dedicación a las mismas", amplió.

"Si alguien, en su legitimas pretensiones, pretende aspirar a un cargo diferente, por ética, debe dejar la función, porque la tarea de campaña seguramente interrumpirá sus deberes como funcionario, y en este contexto sanitario no es algo que pueda permitirse", concluyó el concejal radical.