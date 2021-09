En el marco de la supervisión de la obra de pavimento en barrio 9 de septiembre, el intendente municipal, Ignacio García Aresca, también se refirió al resultado de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tuvieron lugar este domingo. En ese sentido, dejó entrever que no se tomará licencia para continuar con su campaña electoral, que ahora lo tiene como candidato a diputado nacional por Hacemos por Córdoba.

"No lo tengo decidido, soy alguien que nunca va a pensar en tomar licencia, voy a seguir trabajando porque me debo a los vecinos y por eso voy a seguir estando en la gestión", dijo.

Renuncias en el gabinete nacional

García Aresca también hizo un análisis de las renuncias que funcionarios del gobierno nacional, entre ellos varios ministros, pusieron a disposición del presidente Alberto Fernández luego de la derrota del Frente de Todos el domingo.

"Creo que no es fácil para un presidente tener renuncias, pero no sé los pormenores. Creo que no le hace bien a un país, pero es la decisión que han tenido como integrantes de su gobierno, la decisión la tienen ellos, yo lo que digo es que para Argentina no es bueno tener esas decisiones", opinó el mandatario.

Consultado sobre las declaraciones de Elisa Carrió, referente de Juntos por el Cambio, de que se trató de un intento de golpe de Estado, agregó: "No me voy a poner a polemizar, no es bueno ni para un gobierno nacional, provincial ni para un municipio que parte de gabinete se te vaya. Creo que lo que uno tiene que pensar es que más allá de lo que haya pasado uno tiene que seguir gobernando, y no que por caprichos o no se vayan de un gobierno".

"Lo más claro es que hoy parte de su gabinete nacional no tiene a sus integrantes y el país tiene que seguir viviendo porque detrás de cada una de estas personas hay argentinos que viven en este país. Uno no puede tener la irresponsabilidad de dejar un país a mitad de camino", agregó García Aresca.

Sobre el final, descartó que esta situación política a nivel país perjudique la ejecución de obras de presupuesto nacional a nuestra ciudad. "De las obras que hizo el gobierno nacional, parte las pagó el municipio y terminaron con aportes del municipio, como por ejemplo el pavimento en Libertador Norte, la otra parte la hacemos todos desde el ámbito municipal", cerró.