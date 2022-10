El dirigente de Juntos por el Cambio Marco Puricelli (UCR) presentó anoche en la reunión de Comite de la Unión Cívica Radical de San Francisco el pedido de autorización para participar de la elección interna en esta fuerza política para elegir quién se postulará para intendente en 2023.

Puricelli hizo la presentación acompañado de parte de su equipo y explicando a afiliados y simpatizantes los ejes de su postulación para internas dentro de la alianza, aún sin fecha. Hasta el momento, es el primer dirigente de JxC que hace oficial su intención.

"Somos parte de una Argentina que ya no tiene una segunda oportunidad, creemos que la política de San Francisco no está pensando en la agenda de prioridades que afectarán a las próximas generaciones. La opción no es quedarse de brazos cruzados y dejar que las cosas pasen, hay que involucrarse", aseguró.

"Hemos sido capaces de construir una alternativa con mucho compromiso social, rigor técnico y vocación transformadora, ahora a contagiar a Juntos x el Cambio para ampliar la coalición y presentar una alternativa real y no especular con candidaturas testimoniales", manifestó el dirigente radical de 35 años, que se desempeñó como director general de Educación en la Municipalidad de Córdoba durante la gestión de Ramón Mestre, y fue dos veces presidente de la Federación Universitaria de Córdoba. En la actualidad es gerente de la Cámara de la Madera, Mueble y Equipamiento de Córdoba.

"Estamos cerca de los reclamos de vecinos y de instituciones que quieren un cambio, y nosotros a cada uno le somos claro que nuestro proyecto es para unir, gobernar e incluir. No estamos construyendo un proyecto para mejorar a la oposición sino para que la ciudad transite un nuevo tiempo y un nuevo paradigma de gobierno", manifestó respecto a las demás corrientes de JxC en San Francisco.

"Mi historia de vida es en equipo, soy de los que construye y suma. Hemos demostrado no solo capacidad sino tener el proyecto por encima del ego, la realidad no está para tener que tolerar problemas de la política, nos obsesiona el futuro, contar con un gobierno abierto y transparente", agregó.

La intención de Puricelli de participar de internas en la alianza surge en el contexto donde el radical Rodrigo de Loredo también manifestó su voluntad de ir a una interna provincial para gobernador de Córdoba, mientras el radicalismo busca fortalecer su agenda en la coalición que integran la UCR, el Pro y el Frente Cívico.

"Marco está convencido que es posible consolidar una propuesta de gobierno de Juntos x el Cambio en San Francisco y trabaja todos los días para que eso suceda, un proceso interno fortalece la movilización de vecinos frente a un peronismo dispuesto a todo con tal de retener el poder municipal, provincial y nacional", dijo a su turno la dirigente radical Liliana Quiroz, autoridad de la UCR local.

Anuncian que el próximo Lunes a las 19hs publicarán un vídeo con más detalles de esta propuesta.